Αντονέλι: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για αυτή τη στιγμή»

Ο Κίμι Αντονέλι δεν είχε λόγια για να περιγράψει την χαρά του μετά την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, με τον πιλότο της Mercedes να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τη Mercedes και χωρίς την οικογένειά μου. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που θα μείνει για πάντα και πραγματικά δεν έχω λόγια.

Προσπαθώ ακόμη να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το Σαββατοκύριακο ένιωθα λίγο μεγαλύτερη ένταση, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που τα καταφέραμε. Τώρα μπορούμε να απολαύσουμε το υπόλοιπο της σεζόν.

Ήταν μια απίστευτη σεζόν και το να μοιράζομαι αυτό το βάθρο με τον Μαξ και τον Λιούις είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Ανυπομονώ για περισσότερες μάχες μαζί τους στο μέλλον.