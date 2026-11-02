Επιστροφή στις νίκες για τους Λέικερς με νέο show του Ντόντσιτς

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Οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Σλοβένο γκαρντ να κάνει για ακόμη ένα ματς «όργια», έκαμψαν την αντίσταση των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 131-125.

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 36-23, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμά τους μέχρι το ημίχρονο (66-54).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Λέικερς, δεν σήκωσαν το πόδι από το... γκάζι και αφού αύξησαν την διαφορά στο +20, στη συνέχεια έκαναν συντήρηση δυνάμεων, χωρίς να απειληθούν από τους Ράπτορς.

Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι», βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2 και σε λίγες ώρες θα υποδεχθούν στην Crypto Arena τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν συγκλονιστικός για ακόμη ένα ματς έχοντας 45 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 29 πόντους.

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