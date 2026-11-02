Επιστροφή στις νίκες για τους Λέικερς με νέο show του Ντόντσιτς

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 36-23, διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμά τους μέχρι το ημίχρονο (66-54).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Λέικερς, δεν σήκωσαν το πόδι από το... γκάζι και αφού αύξησαν την διαφορά στο +20, στη συνέχεια έκαναν συντήρηση δυνάμεων, χωρίς να απειληθούν από τους Ράπτορς.
Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι», βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2 και σε λίγες ώρες θα υποδεχθούν στην Crypto Arena τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν συγκλονιστικός για ακόμη ένα ματς έχοντας 45 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 29 πόντους.