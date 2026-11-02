Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής: Κυριακή το Athens Kallithea - Πανιώνιος

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 07/11 με δυνατά παιχνίδια, όπως το Πανθρακικός – ΑΕΛ και το Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός. Η πλειοψηφία των αγώνων είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 08/11, ξεχωρίζοντας το αθηναϊκό ντέρμπι Athens Kallithea – Πανιώνιος, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα 09/11 με την αναμέτρηση ΑΠΣ Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου.
Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 7/11
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Πανθρακικός - ΑΕΛ 15:00 (SUPERBET.GR)
Κυριακή 8/11
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00
ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00
Δευτέρα 9/11
ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)