Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής: Κυριακή το Athens Kallithea - Πανιώνιος

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Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στη Superbet League 2 και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις - Κυριακή το «κυρίως μενού» όπως και το ντέρμπι στο «Ελ Πάσο».

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 07/11 με δυνατά παιχνίδια, όπως το Πανθρακικός – ΑΕΛ και το Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός. Η πλειοψηφία των αγώνων είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 08/11, ξεχωρίζοντας το αθηναϊκό ντέρμπι Athens Kallithea – Πανιώνιος, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα 09/11 με την αναμέτρηση ΑΠΣ Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7/11

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - ΑΕΛ 15:00 (SUPERBET.GR)

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 9/11

ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)