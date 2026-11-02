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Νέο πρόβλημα στη Ρεάλ: Αμφίβολος με Παναθηναϊκό και ο Καμπάτσο!

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Μετά τους Γιάντουνεν, Μαλεντόν και Ντεκ, φαίνεται ότι στην Ρεάλ υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού και με τον Φακούντο Καμπάτσο! Αμφίβολος ο Αργεντινός ενόψει Παναθηναϊκού, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του.

Πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Ο Αργεντινός γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και ο χρόνος αποθεραπείας του. Έτσι, η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) με το «τριφύλλι» παραμένει αμφίβολη.

Η εξέλιξη προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της ομάδας της Μαδρίτης. Οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε και έχουν τεθεί εκτός δράσης, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ θα απουσιάσει επίσης για μεγάλο διάστημα.

Νέο πρόβλημα στη Ρεάλ: Αμφίβολος με Παναθηναϊκό και ο Καμπάτσο!