Αλλαγή στο πρόγραμμα της ΑΕΚ ενόψει Ρεάλ

Άλλαξε η ώρα της συνέντευξης Τύπου και της προπόνησης της ΑΕΚ την Τρίτη, ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το γεγονός πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κάνει τελικά προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά στη Μαδρίτη το πρωί της Τρίτης πριν ταξιδέψει για την Ελλάδα, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, διαφοροποίησε το πρόγραμμα της ΑΕΚ.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι ενός παίκτη θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 16:00 και η προπόνηση στις 17:00 στην Allwyn Arena, ανοικτή για τα πρώτα 15 λεπτά. H συνέντευξη Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο για τη Ρεάλ θα γίνει στις 18:30.