Κρίστιανσεν για Νίστρουπ στο SDNA: «Γι’ αυτό τον επέλεξα στην Κοπεγχάγη – Δεν με εκπλήσσει στον Παναθηναϊκό, είναι κορυφαίος»

Με κολακευτικά σχόλια για την αξία του Γιακόμπ Νίστρουπ, αναφέρθηκε στο SDNA ο Πέτερ Κρίστιανσεν, ο άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκε και ουσιαστικά του άνοιξε τον δρόμο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Κοπεγχάγης τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι δύο Δανοί συνεργάστηκαν στην Κοπεγχάγη, με τον Κρίστιανσεν να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή την 1η Απριλίου 2021 και να παραμένει στη θέση μέχρι το καλοκαίρι του 2024.



Στο διάστημα αυτό, ο Νίστρουπ επέστρεψε αρχικά στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή και στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 πήρε το χρίσμα του πρώτου προπονητή, έπειτα από εισήγηση του Κρίστιανσεν.

Η συνεργασία τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η κορυφαία στιγμή ήρθε τη σεζόν 2022-23, όταν η Κοπεγχάγη κατέκτησε το νταμπλ στη Δανία. Μάλιστα, υπό την καθοδήγηση του Νίστρουπ, η FCK πραγματοποίησε και μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία την επόμενη σεζόν, φτάνοντας μέχρι τους «16» του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κρίστιανσεν, ο οποίος εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής και στη Βόλφσμπουργκ, γνωρίζει καλά τις δυνατότητες και τη φιλοσοφία του Νίστρουπ και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ξεκίνημά του στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως χρειάζεται υπομονή, ταπεινότητα και διαρκής προσπάθεια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση που μπορεί να αναπτύξει με τον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέτερ Κρίστιανσεν αποκλειστικά στο SDNA:

«Γι' αυτό ακριβώς τον επέλεξα (σ.σ: Τζέικομπ Νίστρουπ) για τη θέση του προπονητή στην Κοπεγχάγη πριν από μερικά χρόνια. Η αποφασιστικότητα και η ενέργειά του, η ποδοσφαιρική του ευφυΐα, η προσήλωσή του στις λεπτομέρειες που αφορούν το αγωνιστικό στιλ της ομάδας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές, είναι για μένα στοιχεία κορυφαίου επιπέδου.

Γι' αυτό και δεν εκπλήσσομαι από το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει στη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύς, πάρα πολύς δρόμος μπροστά τους και ο Τζέικομπ το γνωρίζει καλά αυτό.

Ο ίδιος, το επιτελείο του και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να παραμείνουν ταπεινοί και διψασμένοι για επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Χρειάζεται προσοχή.

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι η απήχηση που έχει στους φιλάθλους και η σχέση που μπορεί να δημιουργήσει με τον κόσμο. Στο σημερινό ποδόσφαιρο, αυτό είναι κάτι που πολλές φορές υποτιμάται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως παίζει το ρόλο του».