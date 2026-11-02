Η νύχτα που ο ΟΦΗ γονάτισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και έγραψε ιστορία (vid)

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Στις 2 Νοεμβρίου 1993, ο ΟΦΗ του Ευγένιου Γκέραρντ υπέταξε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0 στο κατάμεστο «Γεντί Κουλέ», ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα και πανηγύρισε μία από τις σπουδαιότερες προκρίσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές βραδιές που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Βραδιές που ξεπερνούν τα όρια ενός αποτελέσματος και μετατρέπονται σε κομμάτι της ιστορίας ενός συλλόγου. Μία τέτοια βραδιά έζησε το Ηράκλειο στις 2 Νοεμβρίου 1993, όταν ο ΟΦΗ κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Ατλέτικο Μαδρίτης και πέτυχε μια ιστορική ανατροπή, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στις 16 καλύτερες ομάδες του Κυπέλλου UEFA.

Τριάντα τρία χρόνια μετά, εκείνη η αναμέτρηση εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της κρητικής ομάδας.

Η ήττα στη Μαδρίτη και η πίστη στην ανατροπή

Στις 20 Οκτωβρίου 1993, ο ΟΦΗ είχε ταξιδέψει στην ισπανική πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο στο ιστορικό «Βιθέντε Καλντερόν», στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Κυπέλλου UEFA.

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 1-0, χάρη σε τέρμα του Λουίς Γκαρσία, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Ωστόσο, το αποτέλεσμα άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς και η ομάδα του Ευγένιου Γκέραρντ διατηρούσε ζωντανές τις ελπίδες της.

Ο Ολλανδός τεχνικός, που είχε συνδέσει το όνομά του με τη σημαντικότερη περίοδο της ιστορίας του συλλόγου, γνώριζε ότι στο Ηράκλειο οι συνθήκες θα ήταν διαφορετικές. Με τη δύναμη της έδρας και την πίστη των ποδοσφαιριστών του, ο ΟΦΗ ετοιμαζόταν για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή του πρόκληση.

Το «Γεντί Κουλέ» πήρε φωτιά

Στις 2 Νοεμβρίου, το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» είχε μετατραπεί σε μια πραγματική ποδοσφαιρική έδρα πάθους. Οι εξέδρες ήταν κατάμεστες, με τις ιστορικές καταγραφές να διαφέρουν ως προς τον ακριβή αριθμό των θεατών: μία αναφέρει 12.850 και άλλη 15.000. Όποιος κι αν ήταν ο ακριβής αριθμός, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.

Απέναντί της στεκόταν μια Ατλέτικο Μαδρίτης με ποδοσφαιριστές όπως ο Κίκο και ο Χοσέ Μαρία Χιμένες Καμινέρο, ένα σύνολο με σημαντική ποιότητα και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες.

Ο Ευγένιος Γκέραρντ παρέταξε μια ενδεκάδα που έμελλε να περάσει στην ιστορία του συλλόγου. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Χανιωτάκης, με τους Πατεμτζή, Νίκο Παπαδόπουλο, Μουστακίδη, Πουρσανίδη και Μαρινάκη να πλαισιώνουν την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Οι Λούπου, Τσιφούτης και Σαμαράς ανέλαβαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, ενώ οι Μαχλάς και Τζουγκάνοβιτς αποτελούσαν τις επιθετικές αιχμές.

Αυτοί ήταν οι έντεκα ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν την αναμέτρηση και κλήθηκαν να γράψουν ιστορία απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους συλλόγους της Ισπανίας.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Ο ΟΦΗ χρειαζόταν δύο γκολ για να ανατρέψει το αποτέλεσμα της Μαδρίτης και να πάρει την πρόκριση χωρίς παράταση.

Και τότε ήρθε το δεύτερο ημίχρονο που έμελλε να γραφτεί στην ιστορία.

Μαχλάς και Τσιφούτης υπέγραψαν τον θρίαμβο

Στο 51ο λεπτό, ο Νίκος Μαχλάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ και φέρνοντας την υπόθεση πρόκριση στα ίσια. Το «Γεντί Κουλέ» ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ να αντιλαμβάνονται ότι το μεγάλο όνειρο βρισκόταν πλέον πολύ κοντά.

Έντεκα λεπτά αργότερα, στο 62', ο Γιώργος Τσιφούτης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Λούπου και δεν αστόχησε. Το 2-0 ολοκλήρωνε την ανατροπή και έδινε στην κρητική ομάδα το προβάδισμα για μια ιστορική πρόκριση.

Τα λεπτά που απέμεναν έμοιαζαν ατελείωτα. Όταν όμως ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα, το Ηράκλειο μπορούσε πλέον να πανηγυρίσει. Ο ΟΦΗ είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 2-1 και είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Κυπέλλου UEFA.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρακαταθήκη

Η πρόκριση επί της Ατλέτικο δεν ήταν μια συνηθισμένη ευρωπαϊκή επιτυχία. Ήταν η επιβεβαίωση της δουλειάς που είχε πραγματοποιήσει ο Ευγένιος Γκέραρντ, δημιουργώντας μια ομάδα ικανή να ανταγωνιστεί σημαντικούς αντιπάλους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Στον επόμενο γύρο, ο ΟΦΗ αντιμετώπισε την πορτογαλική Μποαβίστα, από την οποία αποκλείστηκε, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή του πορεία στη φάση των «16».

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορούσε να σβήσει όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου.