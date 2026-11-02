Παναθηναϊκός: Το «Χόρτο Μαγικό» ομάδας και κόσμου μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ (vid)

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο, με τους πανηγυρισμούς ομάδας και κόσμου μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Το «Τριφύλλι»... ισοπέδωσε την Ένωση στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας πολύ εύκολα με 2-0 χάρη στα γκολ των Τετέι και Αντίνο, έχοντας φυσικά και την υποστήριξη 40.000 οπαδών του, οι οποίοι δημιούργησαν «καυτή» ατμόσφαιρα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης το κλίμα ήταν άκρως πανηγυρικό, με τους ποδοσφαιριστές να αποθεώνονται από τον κόσμο και το καθιερωμένο «Χόρτο Μαγικό» να λαμβάνει χώρα μπροστά στην εξέδρα και όχι μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σαντίνο Αντίνο άκουσε το όνομά του ρυθμικά από την εξέδρα, ενώ οι παίκτες έκαναν τον γύρο του γηπέδου και οι φίλαθλοι ζήτησαν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο από αυτές τις στιγμές, προσπαθώντας να βάλει τους πάντες στο κλίμα του ΟΑΚΑ.

Δείτε το: