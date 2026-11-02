Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει ο Βαλβέρδε ενόψει ΑΕΚ

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Ευχάριστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φεντερίκο Βαλβέρδε επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και όλα δείχνουν πως θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (4/11, 19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ουρουγουανός διεθνής συμμετείχε κανονικά στη σημερινή (2/11) προπόνηση στο «Ciudad Real Madrid» και, σύμφωνα με τη «Marca», συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στην προσεχή ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ο Βαλβέρδε, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει χρησιμοποιηθεί και στο δεξί άκρο της άμυνας, είχε μείνει εκτός από την εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Ράσινγκ Σανταντέρ, εξαιτίας ενοχλήσεων στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Το πρόβλημα είχε εμφανιστεί μετά το «El Clásico», με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Ρεάλ, καθώς προσφέρει μία ακόμη σημαντική επιλογή ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, οι Ραούλ Ασένσιο και Ροντρίγκο παραμένουν εκτός δράσης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τελική αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία θα ξεκαθαρίσει αν ο Βαλβέρδε θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του στην αναμέτρηση της Τετάρτης.