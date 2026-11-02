Εθνική Γυναικών: Οι πρώτες κλήσεις της Καλτσίδου

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Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα παιχνίδια με Σλοβακία και Ολλανδία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης στον Βύρωνα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών για την έναρξη της προετοιμασίας.

Η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία εκτός έδρας στο Βελιγράδι (11/11, 19.00), και εντός έδρας τις Σλοβακία (14/11, 19.00) και Ολλανδία (17/11, 18.00). Οι δύο εντός έδρας αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ιβανώφειο στη Θεσσαλονίκη.

Οι αθλήτριες που καλούνται από την ομοσπονδιακή προπονήτρια, Στέλλα Καλτσίδου, είναι οι ακόλουθες:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C KKK Crvena Zvezda (Σερβία) Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Αθηναϊκός Qualco Σταμολάμπρου Άννα – Νίκη 26.08.1995 1.70 G Παναθηναϊκός Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός Qualco Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός Καρλάφτη Ζαφειρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός Qualco Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός Qualco Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Gernika Bizkaia (Ισπανία) Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός Χατζηλεοντή Ιωάννα 05.01.2002 1.84 F Παναθηναϊκός Κολλάτου Ευγενία 05.03.1998 1.72 G Ολυμπιακός Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός Qualco Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Gernika Bizkaia (Ισπανία) Τουμπανιάρη Ευγενία 09.11.2009 1.84 F Πρωτέας Βούλας

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών

Σοφία Κλιγκοπούλου – Chief Of National Teams

Εβίνα Μάλτση – General Manager

Γιάννα Ρήγα – Team Manager

Στέλλα Καλτσίδου – Προπονήτρια

Αντώνης Κουρμούλης – Βοηθός Προπονητή

Φρόσω Δρακάκη – Βοηθός Προπονητή

Κατερίνα Ανδρεοπούλου – Βοηθός Προπονητή

Νίκος Παπαβασιλείου – Γυμναστής

Ειρηναίος Καραμάνης – Γιατρός

Λουκία Ζουρνή – Φυσικοθεραπεύτρια

Σωτήρης Μπουφίδης – Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Ανδρέας Φραντζέσκος – Φροντιστής

Ανδρέας Κουτσιάφτης – Φροντιστής