Εθνική Γυναικών: Οι πρώτες κλήσεις της Καλτσίδου

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης στον Βύρωνα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών για την έναρξη της προετοιμασίας.
Η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία εκτός έδρας στο Βελιγράδι (11/11, 19.00), και εντός έδρας τις Σλοβακία (14/11, 19.00) και Ολλανδία (17/11, 18.00). Οι δύο εντός έδρας αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ιβανώφειο στη Θεσσαλονίκη.
Οι αθλήτριες που καλούνται από την ομοσπονδιακή προπονήτρια, Στέλλα Καλτσίδου, είναι οι ακόλουθες:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Σπανού Άρτεμις
|01.01.1993
|1.86
|F/C
|KKK Crvena Zvezda (Σερβία)
|Φασούλα Μαριέλλα
|02.09.1997
|1.92
|C
|Αθηναϊκός Qualco
|Σταμολάμπρου Άννα – Νίκη
|26.08.1995
|1.70
|G
|Παναθηναϊκός
|Παυλοπούλου Πηνελόπη
|03.03.1996
|1.72
|G
|Αθηναϊκός Qualco
|Χριστινάκη Ελεάννα
|16.12.1996
|1.84
|G/F
|Ολυμπιακός
|Καρλάφτη Ζαφειρένια
|08.06.1998
|1.80
|G
|Ολυμπιακός
|Παρκς Ρόμπιν
|19.07.1992
|1.85
|F
|Αθηναϊκός Qualco
|Λούκα Βασιλική
|05.07.1996
|1.93
|C
|Αθηναϊκός Qualco
|Μποσγανά Έλενα
|04.12.2003
|1.90
|F
|Gernika Bizkaia (Ισπανία)
|Κριμίλη Ιωάννα
|16.07.2001
|1.78
|G
|Παναθηναϊκός
|Χατζηλεοντή Ιωάννα
|05.01.2002
|1.84
|F
|Παναθηναϊκός
|Κολλάτου Ευγενία
|05.03.1998
|1.72
|G
|Ολυμπιακός
|Χαιριστανίδου Αντιγόνη
|03.10.1990
|1.86
|F
|Αθηναϊκός Qualco
|Γαλανόπουλος Σαμάνθα
|08.01.2001
|1.75
|G
|Gernika Bizkaia (Ισπανία)
|Τουμπανιάρη Ευγενία
|09.11.2009
|1.84
|F
|Πρωτέας Βούλας
Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών
Σοφία Κλιγκοπούλου – Chief Of National Teams
Εβίνα Μάλτση – General Manager
Γιάννα Ρήγα – Team Manager
Στέλλα Καλτσίδου – Προπονήτρια
Αντώνης Κουρμούλης – Βοηθός Προπονητή
Φρόσω Δρακάκη – Βοηθός Προπονητή
Κατερίνα Ανδρεοπούλου – Βοηθός Προπονητή
Νίκος Παπαβασιλείου – Γυμναστής
Ειρηναίος Καραμάνης – Γιατρός
Λουκία Ζουρνή – Φυσικοθεραπεύτρια
Σωτήρης Μπουφίδης – Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Ανδρέας Φραντζέσκος – Φροντιστής
Ανδρέας Κουτσιάφτης – Φροντιστής