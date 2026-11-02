FIFA: Αποκαλύψεις για φορολογικές παροχές 4 εκατ. δολαρίων στον Ινφαντίνο – Εξηγήσεις ζητά η UEFA

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Στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς δημοσιογραφικές έρευνες των «The New York Times» και «Le Monde» φέρνουν στο φως συμφωνία βάσει της οποίας η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέλαβε την κάλυψη προσωπικών φορολογικών του υποχρεώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου της FIFA, ενώ, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η UEFA έχει ζητήσει εξηγήσεις

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που δημοσιοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2026, η FIFA φέρεται να ανέλαβε φορολογικές υποχρεώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την περίοδο 2024–2026, όταν ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι, ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το συνολικό ποσό εκτιμάται σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η ρύθμιση βασίζεται στον μηχανισμό της λεγόμενης «φορολογικής εξίσωσης» (tax equalization), ο οποίος δημιουργήθηκε προκειμένου οι εργαζόμενοι της FIFA που μετακινούνταν στις ΗΠΑ για τις ανάγκες της διοργάνωσης να μην επιβαρύνονται ή να μην ευνοούνται φορολογικά εξαιτίας της μετακίνησής τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη «Le Monde», ο συγκεκριμένος μηχανισμός προοριζόταν αρχικά για υπαλλήλους της ομοσπονδίας και όχι για εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως ο πρόεδρός της.

Ο ρόλος της επιτροπής και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Η επέκταση του συγκεκριμένου καθεστώτος στον Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να εγκρίθηκε το 2024 από περιορισμένη επιτροπή, αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών και των παροχών των ανώτατων στελεχών της FIFA.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται ο Ελβετός δικηγόρος Μπρούνο Κιομέντο, επικεφαλής της Επιτροπής Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης της ομοσπονδίας.

Η «Le Monde» αναφέρει ότι κατά τη διαδικασία διατυπώθηκαν εσωτερικές επιφυλάξεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της παροχής. Μεταξύ άλλων, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο η κάλυψη των φόρων συνιστούσε πρόσθετη αμοιβή, η οποία θα έπρεπε να δηλωθεί με τον αντίστοιχο τρόπο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχε προταθεί και η αναζήτηση δεύτερης ανεξάρτητης φορολογικής γνωμοδότησης, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε.

Στο μικροσκόπιο και τα προνόμια του Μπρούνο Κιομέντο

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον πρόεδρο της FIFA, καθώς ξεχωριστό δημοσίευμα της «Le Monde» εξετάζει και τις παροχές που φέρεται να απολαμβάνει ο Μπρούνο Κιομέντο.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, ο Ελβετός αξιωματούχος ήταν ο μοναδικός πρόεδρος επιτροπής που έλαβε διαπίστευση «VVIP» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αποκτώντας ιδιαίτερα εκτεταμένη πρόσβαση στους αγώνες της διοργάνωσης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονται σε 250.000 ελβετικά φράγκα, σε αντίθεση με άλλους προέδρους επιτροπών που αμείβονται σε δολάρια.

Τα στοιχεία αυτά θέτουν πρόσθετα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών της FIFA και για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι παροχές των ανώτατων αξιωματούχων της.

Η UEFA ζητά εξηγήσεις

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά την αντίδραση της UEFA.

Όπως αποκαλύπτει η «Le Monde», ο γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, απέστειλε στις 19 Οκτωβρίου επιστολή προς τη FIFA, ζητώντας αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές και τις φορολογικές παροχές του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προθεσμία για την παροχή των σχετικών εξηγήσεων είχε οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Η παρέμβαση της UEFA προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς τα ερωτήματα για τις οικονομικές παροχές του προέδρου της FIFA δεν περιορίζονται πλέον στη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά έχουν τεθεί και σε θεσμικό επίπεδο.

Τι απαντά η FIFA

Από την πλευρά της, η FIFA απορρίπτει τις αιτιάσεις περί παραβίασης των εσωτερικών κανονισμών της.

Στην απάντησή της προς τη «Le Monde», η παγκόσμια ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι αποδοχές και οι παροχές των ανώτατων στελεχών καθορίζονται από αρμόδια ανεξάρτητη υποεπιτροπή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επομένως, οι αποκαλύψεις δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης πράξης, αλλά αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Μια υπόθεση με προεκτάσεις για την ηγεσία της FIFA

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζιάνι Ινφαντίνο προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική διαδικασία της FIFA, με στόχο τη διατήρηση της προεδρίας της.

Το ζήτημα των φορολογικών παροχών, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα για τον ρόλο των αρμόδιων επιτροπών και την παρέμβαση της UEFA, δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από τη λειτουργία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις διευκρινίσεις που θα δοθούν και στο κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες της FIFA μπορούν να απαντήσουν με επάρκεια στα ζητήματα που αναδεικνύουν οι δημοσιογραφικές έρευνες.