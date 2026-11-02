Νίστρουπ: Τα τρία πρώτα ντέρμπι στην Κοπεγχάγη, το αήττητο (χωρίς νίκη) και το νταμπλ!

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Η προπονητική διαδρομή του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού… κρύβει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία με (διπλό) "happy end". Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί το δικό του αποτύπωμα στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Δανός τεχνικός μετρά δύο νίκες απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και μία ήττα από τον Ολυμπιακό, έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς από τα πρώτα τρία μεγάλα παιχνίδια του στην Super League.

Πώς τα είχε πάει στην αντίστοιχη πρώτη δοκιμασία του στον πάγκο της Κοπεγχάγης; Μια αναδρομή στη σεζόν 2022-23 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κι αυτό διότι τότε δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στα πρώτα τρία παιχνίδια απέναντι σε σημαντικούς ανταγωνιστές, αλλά στο φινάλε της χρονιάς ήταν εκείνος που χαμογέλασε τελευταίος και μάλιστα με την κατάκτηση του νταμπλ!

Τρεις ισοπαλίες σε διάστημα δύο εβδομάδων

Ο Νίστρουπ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κοπεγχάγης στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση, έχοντας πραγματοποιήσει προβληματικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη σημαντική σειρά αγώνων με ανταγωνιστές της κορυφής ήρθε τον Οκτώβριο και περιλάμβανε τρεις αναμετρήσεις μέσα σε μόλις 14 ημέρες.

Στις 8 Οκτωβρίου η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε την πρωτοπόρο Νόρντζελαντ, μένοντας στο 1-1. Ακολούθησε στις 16 Οκτωβρίου το μεγάλο ντέρμπι με την Μπρόντμπι, επίσης με σκορ 1-1.

Το τρίτο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, απέναντι στη Μίντιλαντ στο «Πάρκεν». Το αποτέλεσμα; Ξανά 1-1!

Παρεμπιπτόντως, στην αναμέτρηση με τη Μίντιλαντ η Κοπεγχάγη είχε προηγηθεί με τον Βίκτορ Κλάεσον στο 31ο λεπτό, δέχθηκε την ισοφάριση από τον Έβαντερ στο 72΄, ενώ ο Κλάεσον έχασε πέναλτι στο 88΄, στερώντας από την ομάδα του την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο.

Έτσι, ο απολογισμός του Νίστρουπ απέναντι σε αυτούς τους τρεις αντιπάλους ήταν τρεις ισοπαλίες, τρεις βαθμοί και καμία νίκη.

Από τη δέκατη θέση στην κορυφή της Δανίας!

Η πραγματική αξία εκείνης της σεζόν βρίσκεται στην εξέλιξή της. Όταν ο Νίστρουπ ανέλαβε την Κοπεγχάγη, η ομάδα βρισκόταν στη δέκατη θέση της βαθμολογίας, δέκα βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Ο Δανός δεν άλλαξε τα δεδομένα από τη μία ημέρα στην άλλη. Ωστόσο, σταδιακά δημιούργησε ένα σύνολο με μεγαλύτερη σταθερότητα, αγωνιστική συνοχή και αποτελεσματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση τις εκτός έδρας ήττες από Μάντσεστερ Σίτι και Σεβίλλη στο Champions League, η Κοπεγχάγη παρέμεινε αήττητη σε 19 παιχνίδια.

Η αγωνιστική ανάκαμψη συνεχίστηκε μετά τη χειμερινή διακοπή και η Κοπεγχάγη κατάφερε να ανατρέψει τη βαθμολογική κατάσταση, μπαίνοντας δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Το καθοριστικό διπλό και το νταμπλ!

Η σεζόν 2022-23 πάντως δεν εξελίχθηκε χωρίς αναταράξεις. Στις 30 Απριλίου 2023 η Κοπεγχάγη ηττήθηκε εντός έδρας από την Μπρόντμπι με 1-0, ενώ στις 8 Μαΐου έχασε με 3-2 από τη Νόρντζελαντ, βάζοντας σε κίνδυνο την προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Κάπου εκεί, όμως, ήρθε η μεγάλη αντεπίθεση του Νίστρουπ.

Στις 14 Μαΐου η Κοπεγχάγη πέρασε με 3-1 από την έδρα της Μπρόντμπι, σε ένα αποτέλεσμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιστροφή της στην κορυφή.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 18 Μαΐου, κατέκτησε το Κύπελλο Δανίας, επικρατώντας 1-0 της Άαλμποργκ στον τελικό.

Και στις 29 Μαΐου ήρθε η μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Βίμποργκ και την ήττα της Νόρντζελαντ από την Μπρόντμπι.

Η Κοπεγχάγη ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 59 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τη δεύτερη Νόρντζελαντ, πανηγυρίζοντας το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το νταμπλ της περιόδου 2022-23.

Η ελληνική εκκίνηση και το...μάθημα από τη Δανία

Η σύγκριση με τις επιδόσεις στον Παναθηναϊκού, παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη διαφορά. Στην Κοπεγχάγη ο Νίστρουπ είχε αρχίσει με τρεις ισοπαλίες απέναντι σε Νόρντζελαντ, Μπρόντμπι και Μίντιλαντ, ενώ στην Ελλάδα μετρά ήδη δύο νίκες στα πρώτα τρία ντέρμπι του.

Εκείνο πάντως που αναδεικνύει η πρώτη του σεζόν στην Κοπεγχάγη, είναι η ικανότητα να βελτιώνει την ομάδα του στη διάρκεια της χρονιάς και να παρουσιάζει ένα ανταγωνιστικό σύνολο όταν κρίνονται οι τίτλοι.

Από τις τρεις ισοπαλίες του Οκτωβρίου 2022μ μέχρι το νταμπλ του Μαΐου 2023, ο Νίστρουπ απέδειξε ότι δεν έχει τόση σημασία πώς ξεκινάς τα μεγάλα παιχνίδια, όσο το πώς εμφανίζεσαι σε αυτά όταν η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της προπονητικής του διαδρομής, τώρα που αρχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα ελληνικά ντέρμπι.