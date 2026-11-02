Νέο Honda Prelude: Ένα όνομα, μια ιστορία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Αναβαθμίζοντας τη “χαρά της οδήγησης” μέσα από εκλεπτυσμένη σχεδίαση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης με το καινοτόμο νέο HondaS+ Shift, το νέο Prelude σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού σπορ coupe της μάρκας. Εμπνευσμένη από τη διαχρονική κομψότητα και καθαρότητα των ανεμόπτερων, η νέα αυτή γενιά υπόσχεται μία συναρπαστική και άνετη εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες, ανεξάρτητα από τη διαδρομή.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 1978, το όνομα “Prelude” ενσάρκωνε πάντα την προηγμένη και καινοτόμο μηχανολογία της Honda, συστήνοντας στον κόσμο νέες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά. Επιστρέφοντας μετά από απουσία 25 ετών, η έκτη γενιά αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη εξέλιξη του πρωτοποριακού πνεύματος του μοντέλου, με μία κομψή, αθόρυβη και εκλεπτυσμένη σχεδίαση που αναδεικνύει την τελευταία λέξη της υβριδικής τεχνολογίας.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία εξέλιξης της Honda “Man-Maximum, Machine-Minimum” (M/M), η οποία διασφαλίζει ότι η τεχνολογία και η σχεδίαση υπηρετούν τις ανάγκες του οδηγού και των επιβατών, το νέο Prelude έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του “unlimitedglide”, όπου οι επιβάτες δεν θέλουν το ταξίδι να τελειώσει. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον ιδανικό συνδυασμό απολαυστικής οδικής συμπεριφοράς και δυναμικής, κομψής σχεδίασης και ενός premium εσωτερικού που συνδυάζει αρμονικά άνεση και πρακτικότητα, ανεβάζοντας την οδηγική εμπειρία σε νέα επίπεδα.

Παρουσιάζει επίσης για πρώτη φορά το καινοτόμο HondaS+ Shift, το οποίο προσομοιώνει τον ήχο και την αίσθηση γρήγορων αλλαγών σχέσεων αυτόματου κιβωτίου. Προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο συμμετοχής σε μια νέα γενιά οδηγών Prelude, έχει εξελιχθεί ώστε να ενσωματώνεται ιδανικά με την τελευταία εξέλιξη της δοκιμασμένης τεχνολογίας συστήματος κίνησης e:HEV της Honda.

Με μπαταρία ιόντων λιθίου, δύο συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες (μια γεννήτρια που κινείται από τον κινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα πρόωσης) και έναν ιδιαίτερα αποδοτικό βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 2,0 λίτρων σε συνδυασμό με το HondaS+ Shift, το e:HEV προσφέρει τις εντυπωσιακές συνολικές επιδόσεις, την οδηγική συμμετοχή και την απόκριση που αναμένεται από ένα σπορ coupe, σε συνδυασμό με υψηλή αποδοτικότητα και ομαλή, αθόρυβη λειτουργία.

Παράλληλα, οι μηχανικοί της Honda έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη του πλαισίου, του συστήματος διεύθυνσης και της ανάρτησης, με στόχο υψηλά επίπεδα απόδοσης, άμεση δυναμική απόκριση και μεγαλύτερη συμμετοχή του οδηγού. Για τον σκοπό αυτό, το Prelude χρησιμοποιεί εξαρτήματα και αρχές μηχανολογικής εξέλιξης από το θρυλικό CivicTypeR, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοζόμενων αμορτισέρ. Έτσι, επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ευέλικτη οδική συμπεριφορά και την αβίαστη άνεση, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να βιώσουν τη χαρά της οδήγησης, είτε στην καθημερινή μετακίνηση είτε σε μια διαδρομή με μοναδικό σκοπό τηνοδηγική απόλαυση.

Αυτή η αίσθηση ενισχύεται περαιτέρω από τα ειδικά προγράμματα οδήγησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα “Comfort”, “GT”, “Sport” και “Individual”. Ειδικά το πρόγραμμα GT έχει ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να προσφέρει μια αξέχαστη και δυναμική οδηγική εμπειρία, απόλυτα εναρμονισμένη με τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Επιπλέον, το σύστημα AgileHandlingAssist (AHA) της Honda έχει εξελιχθεί περαιτέρω, ενισχύοντας την ευελιξία, τον έλεγχο και την ευστάθεια του οχήματος στις στροφές.

Στο εσωτερικό, το νέο Preludeδιαθέτει μια εκλεπτυσμένη και ελκυστική σχεδίαση που ενισχύει τη χαρά του ταξιδιού, με εμφανή προσοχή στη λεπτομέρεια σε όλη την καμπίνα.Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ελαφρώς διαφορετικών εμπρός καθισμάτων, τα οποία ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ανάγκες των επιβατών τους: προσφέροντας στον οδηγό μεγαλύτερη στήριξη κατά την δυναμική οδήγηση, ενώ ο συνοδηγός επωφελείται από αυξημένη άνεση. Η πρακτικότητα ενισχύεται περαιτέρω από τη μεγάλη πίσω πόρτα τύπου hatchback και τον ευέλικτο χώρο αποσκευών.

Η ευκολία και η άνεση χαρακτηρίζουν και το σύστημα infotainment του νέου Prelude, το οποίο είναι πιο εύκολο στη χρήση από ποτέ και διαθέτει στάνταρ AppleCarPlay (ασύρματο) και AndroidAuto. Ο οδηγός έχει επίσης στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, ο οποίος προσφέρει ευρεία γκάμα προσαρμόσιμων προβολών για την εμφάνιση των σχετικών πληροφοριών.

Τέλος, το νέο Prelude διαθέτει μια διευρυμένη σειρά προηγμένων λειτουργιών ασφάλειας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Honda SENSING, η οποία σε συνδυασμό με την ειδικά μελετημένη κατασκευή του αμαξώματος, ενισχύει την προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Κατά τον σχεδιασμό του νέου Prelude, οι μηχανικοί της Honda θέλησαν να αποδώσουν τη χάρη και την απλότητα των σύγχρονων ανεμόπτερων, προσφέροντας καθαρές επιφάνειες που συνδυάζονται με προσεκτικά μελετημένες αναλογίες, παραπέμποντας στην ανάλαφρη και ρέουσα αισθητική αυτών των αεροσκαφών.

Το αποτέλεσμα είναι μια κομψή σιλουέτα με απλά και εκλεπτυσμένα σχεδιαστικά στοιχεία, που συμβάλλουν σε μια μοναδικά συναρπαστική οδηγική εμπειρία και ενθαρρύνουν τον οδηγό και τους επιβάτες να απολαύσουν την αίσθηση της ομαλής κίνησης.

Στο εμπρός μέρος, η χαμηλή και αιχμηρή σχεδίαση του Prelude αναδεικνύει αμέσως τον σπορ χαρακτήρα του, ο οποίος ενισχύεται από τους λεπτούς προβολείς LED, τη λεπτή μαύρη χρωμιωμένη μάσκα, τον σκουρόχρωμο κάτω προφυλακτήρα και τους ελαφρώς τονισμένους θόλους των τροχών. Όλα αυτά υπογραμμίζουν τη σταθερότητα ενός σπορ αυτοκινήτου.

Η ίδια αίσθηση είναι εμφανής και στο πίσω μέρος, με μια μπάρα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου και, σε συνδυασμό με τη χαμηλή γραμμή οροφής στα 1.355 mm, δημιουργεί την ιδανική αναλογία ύψους-πλάτους για ένα δυναμικό και σπορ coupe. Χαμηλά στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες έχει τοποθετηθεί ένα κάθετο μπλε διακοσμητικό στοιχείο, σχεδιασμένο να δημιουργεί μια αίσθηση ροής κατά μήκος του οχήματος.

Στο προφίλ, το Prelude προβάλλει μια ρέουσα και σύγχρονη αισθητική, στην οποία συμβάλλουν οι προσεκτικά σμιλεμένες πλαϊνές επιφάνειες με διακριτικά ενσωματωμένους αεραγωγούς πίσω από τους εμπρός τροχούς, που εξομαλύνουν τη ροή του αέρα πάνω από το αυτοκίνητο. Αυτή η απλή και καθαρή σχεδιαστική προσέγγιση είναι εμφανής και στις ενσωματωμένες, φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών με αισθητήρες αφής, που καταργούν την ανάγκη ύπαρξης κουμπιού κλειδώματος.

Όπως και στο Civic, οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι τοποθετημένοι απευθείας στις εμπρός πόρτες, κάτω από τη γραμμή των παραθύρων, και όχι στο εμπρός άκρο τους. Η θέση αυτή περιορίζει τα τυφλά σημεία και ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας και φωτεινότητας στο εσωτερικό.

Στο επάνω μέρος, υπάρχει ένα εντυπωσιακό πάνελ τύπου “doublebubble” που παραπέμπει σε κλασικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι οι ρέουσες εξωτερικές επιφάνειες αγκαλιάζουν το αμάξωμα του νέου Prelude. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί προηγμένη τεχνική laserbrazing, χάρη στην οποία η οροφή ευθυγραμμίζεται σχεδόν πλήρως με τα πλαϊνά πάνελ, ενισχύοντας την premium εμφάνιση και αίσθηση του οχήματος. Αυτή η υπερσύγχρονη τεχνική συγκόλλησης καταργεί την ανάγκη για διακοσμητική λωρίδα κατά μήκος της οροφής.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζεται στην ομαλή ροή από το πάνελ της οροφής προς την πίσω πόρτα, με το συνεχές προφίλ να επιτυγχάνεται χάρη στην κεραία ραδιοφώνου που είναι τυπωμένη και ενσωματωμένη στο πίσω κρύσταλλο. Οι θόλοι των τροχών αποκτούν επίσης λεπτή και καθαρή εμφάνιση χάρη στην τεχνική αναδίπλωσης των περιμετρικών άκρων τους προς τα επάνω και προς τα μέσα, δημιουργώντας μεγαλύτερο χώρο για τον τροχό και μειώνοντας το ορατό κενό ανάμεσα στο αμάξωμα και το ελαστικό.

Φωτισμός LED

Οι λεπτοί προσαρμοζόμενοι προβολείς LED έχουν ενσωματωθεί με τρόπο που συμπληρώνει τηπλαϊνή γραμμή του οχήματος, τονίζοντας το πλάτος, το χαμηλό κέντρο βάρους και τη δυναμική σχεδίαση του νέου Prelude. Επιπλέον, τα φώτα ημέρας διαθέτουν νέα σχεδίαση που παραπέμπει στο μεγάλο άνοιγμα των φτερών ενός ανεμόπτερου. Ο φωτισμός περνά μέσα από φακό με εγκοπή σχήματος V, δημιουργώντας καθαρή και ομοιόμορφη διάχυση φωτός από κάθε γωνία θέασης.

Στο πίσω μέρος, το φωτιστικό σώμα LED που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του οχήματος έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη δυναμική του εμφάνιση και διαθέτει ειδικό ανακλαστήρα, ο οποίος σχηματίζει μια καθαρή οριζόντια γραμμή, ορατή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Χάρη σε έναν κοίλο φωτεινό σωλήνα δύο στρώσεων με λευκό περίγραμμα, τοποθετημένο πίσω από τον φακό, οι μηχανικοί της Honda δημιούργησαν δύο χαρακτηριστικές λεπτές κόκκινες γραμμές που διατρέχουν το πίσω μέρος και είναι ορατές ακόμη και την ημέρα. Μετά τη δύση του ήλιου, ο σωλήνας φωτίζεται από κόκκινα LED, δημιουργώντας μια ενιαία και ευδιάκριτη φωτεινή υπογραφή που κάνει το νέο Prelude εύκολα αναγνωρίσιμο από πίσω.

Αεροδυναμική απόδοση

Η σχεδίαση δεν λειτουργεί εις βάρος της λειτουργικότητας, προσφέροντας σχεδόν ιδανική αεροδυναμική ισορροπία για ανώτερη σταθερότητα και αποδοτικότητα. Διαχειριζόμενοι προσεκτικά τη ροή του αέρα πάνω από το αυτοκίνητο, οι μηχανικοί της Honda κατάφεραν να μειώσουν τη συνολική τάση ανύψωσης του οχήματος και να εξασφαλίσουν ελάχιστη διαφορά αεροδυναμικής πίεσης εμπρός και πίσω σε όλες τις ταχύτητες,εξασφαλίζοντας σταθερό πάτημα και δυναμική οδική συμπεριφορά.

Στο εμπρός μέρος του νέου Prelude, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε τόσο στη ροή του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο όσο και στους τρόπους δημιουργίας κάθετης δύναμης. Ένα μεγάλο κάτω spoiler με ραβδωτή διατομή κάτω από τον εμπρός προφυλακτήρα βοηθά στην ακριβή καθοδήγηση και τον έλεγχο του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο και μέσα από τους θόλους των τροχών, δημιουργώντας αρνητική πίεση που μειώνει την τάση ανύψωσης.

Στο πίσω μέρος ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση, όπου η επίπεδη επιφάνεια στη βάση της πίσω πόρτας έχει διαμορφωθεί με ακρίβεια ώστε να δημιουργεί μια περιοχή θετικής αεροδυναμικής πίεσης, βοηθώντας να πιέζεται το πίσω μέρος του αυτοκινήτου προς τον δρόμο σε μεγάλο εύρος ταχυτήτων. Ως αποτέλεσμα, η τάση ανύψωσης μειώνεται στον ίδιο βαθμό στον εμπρός και τον πίσω άξονα, προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα, πρόσφυση και δυναμική ακρίβεια.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα εξωτερικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου πλούσιου MoonlitWhitePearl, το οποίο χρησιμοποιεί μια προηγμένη τεχνική εφαρμογής βαφής για να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα βαθύ φινίρισμα που συμπληρώνει ιδανικά την κομψή μορφή του νέου Prelude. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν τα MeteoroidGreyMetallic, CrystalBlackPearl και RacingBluePearl.

Οι κομψές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών ανήκουν στον βασικό εξοπλισμόκαι ξεχωρίζουν για τη σχεδίασή τους,ενώ συνδυάζουν την αίσθηση ομαλής κύλισης με μια δυναμική εμφάνιση. Μέσα από τις ζάντες διακρίνονται οι δαγκάνες φρένων σε έντονο μπλε χρώμα, με τα λογότυπα Prelude και Brembo, οι οποίες αποτελούν ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο της εξωτερικής σχεδίασης.

Εσωτερικό: Εκλεπτυσμένη και ελκυστική σχεδίαση με premium άνεση και ευκολία χρήσης

Αντλώντας περαιτέρω έμπνευση από ένα ανεμόπτερο, αυτή τη φορά από το cockpit, το εσωτερικό του νέου Prelude διαθέτει μια εκλεπτυσμένη και ελκυστική σχεδίαση που ενισχύει τη χαρά του ταξιδιού και κάνει τη διαδρομή προς τον προορισμό ακόμη πιο απολαυστική.

Με εξαιρετικά επίπεδα άνεσης, ορατότητας και ευρυχωρίας, αλλά και ενισχυμένη ασφάλεια και πιο άμεση σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο, το νέο Prelude υπόσχεται στον οδηγό και τους επιβάτες μια πιο ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης, είτε πρόκειται για μεγάλα ταξίδια και μακρινές εξορμήσεις είτε για την καθημερινή διαδρομή προς την εργασία.

Η μοναδική προσέγγιση της Honda στη δημιουργία μιας συναρπαστικής οδηγικής εμπειρίας μέσα από τη δυναμική και τη σχεδίαση έχει οδηγήσει σε μια καμπίνα με μεγαλύτερη ορατότητα και αίσθηση ευρυχωρίας, όπως εκφράζεται από τη χαμηλή, οριζόντια σχεδίαση του ταμπλό που αντλεί έμπνευση από το άνοιγμα φτερών ενός ανεμόπτερου. Το εσωτερικό ενσωματώνει την ίδια καθαρή, σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία του εξωτερικού, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικά καθαρή ορατότητα για τον οδηγό και τον συνοδηγό.

Η χαμηλή βάση του παρμπρίζ βοηθά τον οδηγό να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα εμπρός άκρα και το πλάτος του αυτοκινήτου, ώστε να τοποθετεί με μεγαλύτερη σιγουριά το νέο Prelude στον δρόμο, ενώ οι προσεκτικά διαμορφωμένες κολόνες A συμβάλλουν στη μείωση των τυφλών σημείων. Για τον οδηγό, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών παρέχει με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο που χρειάζεται να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει στον οδηγό αίσθηση ελέγχου, το εσωτερικό διαθέτει επίσης υλικά υψηλής ποιότητας και μια καθαρή διάταξη που επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν την προσεγμένη κατασκευή του οχήματος. Σε όλη την καμπίνα συναντώνται επιφάνειες με ποιοτική αίσθηση στην αφή, με μαλακά υλικά στην κεντρική κονσόλα, στις πόρτες και στο επάνω μέρος του ταμπλό, καθώς και διακόπτες σχεδιασμένους ώστε να προσφέρουν ομαλή και ποιοτική αίσθηση στον χειρισμό, αντίστοιχη με εκείνη ενός οικιακού ηχητικού συστήματος υψηλής ποιότητας.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα κομψό, δερμάτινο τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα, σχεδιασμένο για ευκολότερο χειρισμό και για να αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το τιμόνι διαθέτει σπορ διαμορφωμένη στεφάνη με σημεία στήριξης για τους αντίχειρες, ευδιάκριτη ραμμένη ένδειξη στη θέση “12 η ώρα” και paddles αλλαγής σχέσεων για το Honda S+ Shift, προσφέροντας κορυφαία επίπεδα ελέγχου και άνεσης. Επιπλέον, τα πλήκτρα στις ακτίνες επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του συστήματος infotainment και διαφόρων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με τα ακροδάχτυλα.

Το εσωτερικό είναι διαθέσιμο σε δύο αποκλειστικούς διχρωματικούς συνδυασμούς υλικών, White-and-Blue ή Black-and-Blue. Στις πολυτελείς λεπτομέρειες περιλαμβάνεται το προσεκτικά κεντημένο λογότυπο Prelude στο ταμπλό μπροστά από τον συνοδηγό, σε λευκό ή μπλε χρώμα ανάλογα με τον συνολικό χρωματικό συνδυασμό του εσωτερικού, ενώ η διαθέσιμη επένδυση καθισμάτων με το εντυπωσιακό μοτίβο HoundstoothCheck αποτελεί μια παιχνιδιάρικη αναφορά στο πρώτο Prelude του 1978.

Η προσεγμένη προσέγγιση του νέου Prelude αποτυπώνεται και στα εμπρός καθίσματα, τα οποία διαθέτουν ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά για τον οδηγό και τον συνοδηγό.

Στο κάθισμα του οδηγού, η βάση διαθέτει πλευρικά στηρίγματα με πρόσθετη υποστήριξη και πιο σφιχτή επένδυση, προσφέροντας ενισχυμένη στήριξη κατά τη δυναμική οδήγηση σε δρόμους με στροφές. Στο κάθισμα του συνοδηγού, η έμφαση δόθηκε στην καθημερινή άνεση και ευκολία χρήσης, με πλευρικά στηρίγματα ελαφρώς χαμηλότερα και πιο μαλακά, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολότερη είσοδο και έξοδο.

Και τα δύο εμπρός καθίσματα διαθέτουν την τελευταία έκδοση της τεχνολογίας καθισμάτων BodyStabilisingSeat της Honda, η οποία ενσωματώνει μια επίπεδη δομή από ρητινούχο υλικό για τη στήριξη ολόκληρου του κάτω μέρους του σώματος του επιβάτη, από τη λεκάνη έως την οσφυϊκή περιοχή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθεροποίηση και υποστήριξη. Η σχεδίαση με ψηλή πλάτη έχει προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει άνετη εφαρμογή στο επάνω μέρος του σώματος και εξαιρετικό έλεγχο στάσης, επιτρέποντας παράλληλα ελεύθερη κίνηση των χεριών και των ώμων.

Ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα βρίσκεται μια κομψή αλλά και πρακτική κεντρική κονσόλα με φαρδιά διάταξη, που προϊδεάζει για την οδηγική απόλαυση. Φιλοξενώντας τα πλήκτρα επιλογής σχέσης, τον επιλογέαDriveMode και το πλήκτρο HondaS+ Shift, τοποθετεί όλες τις βασικές λειτουργίες του συστήματος κίνησης σε άμεση πρόσβαση για τον οδηγό.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται μια πρακτική βάση ασύρματης φόρτισης smartphone, αρκετές επιλογές συνδεσιμότητας, όπως θύρες USB-C, ένας μεγάλος κεντρικός αποθηκευτικός χώρος, καθώς και δύο ποτηροθήκες.

Παρά την κομψή σιλουέτα του, το νέο Prelude έχει εξελιχθεί με χώρους και ευκολία χρήσης που το καθιστούν μια πραγματική εναλλακτική απέναντι σε μεγαλύτερα οχήματα. Διαθέτει θέσεις για τέσσερις επιβάτες, με εύκολη πρόσβαση στο πίσω μέρος χάρη στα εμπρός καθίσματα που ανακλίνονται και σύρονται ομαλά προς τα εμπρός, ενώ τα πίσω καθίσματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μεγιστοποιούν τον χώρο για το κεφάλι, τα πόδια και τους ώμους.

Η ευελιξία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη μεγάλη πίσω πόρτα τύπου hatchback, που διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση αποσκευών και άλλων αντικειμένων. Επιπλέον, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών κρατά το περιεχόμενο κρυμμένο και ασφαλές, ενώ το έξυπνο αναδιπλούμενο δάπεδο μπορεί να μετατραπεί σε πρακτικό διαχωριστικό φορτίου, αποτρέποντας τη μετακίνηση αντικειμένων κατά την οδήγηση.

Τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, δημιουργώντας χώρο έως 663 λίτρα και επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά μεγάλης ποικιλίας ογκωδών αντικειμένων, όπως δύο σάκων golf, δύο σανίδων surf, ενός ποδηλάτου πλήρους μεγέθους και ακόμη και ενός σετ τεσσάρων τροχών.

Σύστημα κίνησης: Εξαιρετική απόκριση και αποδοτικότητα από το προηγμένο υβριδικό e : HEV

Το νέο Prelude διαθέτει την τελευταία έκδοση του βραβευμένου πλήρως υβριδικού συστήματος κίνησης e:HEV της Honda, όπου ένας βενζινοκινητήρας συνεργάζεται αρμονικά με το ελαφρύ αυτόματο σύστημα μετάδοσης δύο ηλεκτροκινητήρων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου συστήματος HondaS+ Shift. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία με άμεση παροχή ισχύος, εξαιρετική αποδοτικότητα και ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία.

Το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης συνδυάζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου 72 στοιχείων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και δύο συμπαγείς, ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες με έναν βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 2,0 λίτρων κύκλου Atkinson, αποδίδοντας ισχύ 135 kW (184 PS) και επιτρέποντας στο Prelude να επιταχύνει από 0-100 km/h σε 8,2 δευτερόλεπτα. Έτσι, το μοντέλο προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό συναρπαστικών επιδόσεων και αποδοτικότητας.

Αξιοποιώντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας της Honda στην υβριδική τεχνολογία, το σύστημα κίνησης e:HEV του μοντέλου αποτελεί ένα εξελιγμένο, συμπαγές και αποδοτικό σύνολο. Συνδυάζει την άμεση απόκριση και την ισχύ ενός ηλεκτροκινητήρα με την αυτονομία και την ομαλή λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα, εντυπωσιάζοντας τόσο στην πόλη όσο και σε επαρχιακές διαδρομές. Αυτό εξασφαλίζει άμεση απόκριση όχι μόνο κατά την επιτάχυνση σε χαμηλές ταχύτητες, αλλά και σε υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο.

Ο βενζινοκινητήρας διαθέτει τις βελτιώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην τρέχουσα γενιά Civic, όπως σύστημα άμεσου ψεκασμού καυσίμου πολλαπλών σταδίων υψηλής πίεσης και καταλύτη υψηλής απόδοσης που ενεργοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία, για εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση. Η επιφάνεια των αυλών εξαγωγής έχει επίσης βελτιστοποιηθεί για την απόδοση ισχύος, ενώ το κάλυμμα κινητήρα εξ ολοκλήρου από ουρεθάνη, η μόνωση θορύβων και κραδασμών και η αυξημένη ακαμψία του στροφαλοφόρου άξονα συμβάλλουν στην εξαιρετικά ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Ομαλό και άμεσο i - MMD

Η τελευταία αυτή έκδοση της μονάδας i-MMD (intelligentMultiModeDrive) της Honda φιλοξενεί τον ηλεκτροκινητήρα πρόωσης και τη γεννήτρια στον ίδιο άξονα για πιο συμπαγή σχεδίαση, προσφέροντας εντυπωσιακή ροπή 315 Nm.

Το i-MMD παρέχει τρία διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας: το αμιγώς ηλεκτρικό EVDriveMode που τροφοδοτείται από την μπαταρία, το HybridDriveMode όπου η γεννήτρια που κινείται από τον κινητήρα τροφοδοτεί απευθείας τον ηλεκτροκινητήρα πρόωσης, και το EngineDriveMode όπου η μονάδα εσωτερικής καύσης συνδέεται απευθείας με τους τροχούς μέσω συμπλέκτη lock-up.

Το υβριδικό σύστημα e:HEV της Honda είναι μοναδικό καθώς προσφέρει αυτά τα τρία προγράμματα οδήγησης σε ένα σύστημα, επιλέγοντας αυτόματα και συνεχώς το πιο αποδοτικό πρόγραμμα ανάλογα με την εκάστοτε οδηγική κατάσταση.

Επιπλέον, το Prelude διαθέτει επτά επίπεδα αναγεννητικής πέδησης που επιλέγονται μέσω των paddles στο τιμόνι. Αυτό επιτρέπει σημαντικά βελτιωμένους ρυθμούς επιβράδυνσης κατά τη χρήση των paddles, ενώ τα πολλαπλά επίπεδα προσφέρουν και μεγαλύτερη ελευθερία ελέγχου κατά την επιβράδυνση.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Honda, το Prelude διαθέτει επίσης λειτουργία “coasting” για βελτιωμένη άνεση και αποδοτικότητα. Όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση “0”, η λειτουργία αναγεννητικής πέδησης απενεργοποιείται, επιτρέποντας στο όχημα να κυλά ουσιαστικά με την ορμή του όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ του γκαζιού, με αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ακόμη χαμηλότερα επίπεδα θορύβου.

Το νέο Prelude διαθέτει επιλογέα προγραμμάτων οδήγησης, ο οποίος επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές: “Comfort”, “GT”, “Sport” και “Individual”. Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται μέσω διακόπτη τύπου rocker, τοποθετημένου πρακτικά πίσω από το πλήκτρο HondaS+ Shift στην κεντρική κονσόλα.

Μοναδικό για το συγκεκριμένο μοντέλο, το πρόγραμμα “GT” προσφέρει μια ισορροπημένη οδηγική εμπειρία για καθημερινή χρήση, με προσεκτικά ρυθμισμένη απόκριση γκαζιού για γρήγορες και αβίαστες επιδόσεις, καθώς και ρύθμιση προσαρμοζόμενων αμορτισέρ που συνδυάζει ιδανικά άνεση και έλεγχο.

Το “Sport” κάνει την απόκριση του γκαζιού ακόμη πιο άμεση, σκληραίνει τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ, προσθέτει πιο έντονο ήχο κινητήρα μέσω του ActiveSoundControl, δίνει ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα στο πεντάλ του γκαζιού και αυξάνει το βάρος του τιμονιού για πιο άμεση οδηγική εμπειρία. Αλλάζει επίσης το χρωματικό θέμα του ψηφιακού πίνακα οργάνων, από το γκρι του GT σε ένα σπορ κόκκινο.

Το “Comfort” προσφέρει πιο ξεκούραστη οδήγηση και ομαλή λειτουργία, με πιο μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης, ομαλότερη παροχή ισχύος, πιο διακριτικό ήχο από το σύστημα κίνησης και ελαφρύτερη αίσθηση στο τιμόνι. Σε αυτό το πρόγραμμα, το χρωματικό θέμα της οθόνης του οδηγού αλλάζει σε ένα ψυχρό μπλε, που ενισχύει την αίσθηση χαλάρωσης.

Τέλος, το πρόγραμμα “Individual” επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά του Prelude σύμφωνα με το οδηγικό τους στυλ, συμπεριλαμβανομένων του βάρους του τιμονιού, της απόκρισης του γκαζιού, του ελέγχου απόσβεσης και του ήχου του κινητήρα.

HondaS + Shift

Το Prelude παρουσιάζει για πρώτη φορά το καινοτόμο HondaS+ Shift, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη “χαρά της οδήγησης” προσομοιώνοντας τον ήχο και την αίσθηση γρήγορων αλλαγών σχέσεων αυτόματου κιβωτίου.

Το σύστημα ελέγχεται μέσω των paddles στο τιμόνι, τα οποία, όταν ενεργοποιείται το Honda S+ Shift, αλλάζουν ρόλο: από ρυθμιστές του επιπέδου επιβράδυνσης λειτουργούν ως χειριστήρια αλλαγής σχέσεων. Έτσι, συμβάλλει ώστε το μοντέλο να προσφέρει σε μια νέα γενιά οδηγών μια ιδανικά ισορροπημένη και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας στον οδηγό πρόσβαση σε ένα εικονικό κιβώτιο οκτώ σχέσεων, το οποίο μιμείται με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο, παρότι το e:HEV του Prelude δεν διαθέτει παραδοσιακό κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων ή CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση).

Λειτουργώντας σε συνδυασμό με το ActiveSoundControl (ASC), ώστε να ευθυγραμμίζει με ακρίβεια τον ήχο του κινητήρα, τις στροφές και την ταχύτητα του οχήματος, το σύστημα δημιουργεί πιο φυσική αίσθηση κατά την επιτάχυνση και αποτελεί εξέλιξη του LinearShiftControl της Honda, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Jazz.

Επιπλέον, όταν ενεργοποιηθεί, το HondaS+ Shift μπορεί να χρησιμοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα πρόωσης του συστήματος e:HEV για να αναπαράγει με ακρίβεια τόσο την απόκριση του γκαζιού όσο και τη χαρακτηριστική αίσθηση ώθησης που γίνεται αντιληπτή στις αλλαγές σχέσεων ενός χειροκίνητου κιβωτίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης πολλών παραμέτρων, όπως η γωνία του πεντάλ γκαζιού, η λειτουργία των φρένων, η ταχύτητα του οχήματος, η κλίση του δρόμου και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Σε συνδυασμό με τον χαρακτηριστικό ήχο του κινητήρα, που δημιουργείται χάρη στην προσεκτική ρύθμιση του συστήματος κίνησης e:HEVτου Prelude και του ASC, το αποτέλεσμα είναι αυθεντική οδηγική απόδοση σπορ coupe. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται και κατά την επιλογή χαμηλότερων εικονικών σχέσεων, όπου ο οδηγός αισθάνεται τόσο την επιβράδυνση μέσω του κινητήρα όσο και ένα στιγμιαίο άνοιγμα του γκαζιού για συγχρονισμό των στροφών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αυθεντικότητα.

Τέλος, όταν ενεργοποιείται το Honda S+ Shift, τα γραφικά του ψηφιακού πίνακα οργάνων αλλάζουν, εμφανίζοντας ένα μεγάλο στροφόμετρο με ένδειξη επιλεγμένης σχέσης. Με ακριβή βαθμονόμηση στο σύστημα κίνησης e:HEV, η απεικόνιση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο συμμετοχής του οδηγού και αναδεικνύει περαιτέρω τη δέσμευση της Honda να προσφέρει τη “χαρά της οδήγησης”.

Το νέο Prelude έχει εξελιχθεί ώστε το πλαίσιο, το σύστημα διεύθυνσης και η ανάρτησή του να προσφέρουν ανώτερα επίπεδα επιδόσεων, δυναμικής απόκρισης και πληροφόρησης σε όλες τις οδηγικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανάρτησης από το θρυλικό CivicTypeR, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ευέλικτη οδική συμπεριφορά και την αβίαστη άνεση, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να βιώσουν τη χαρά της οδήγησης, ανεξάρτητα από τη διαδρομή.

Με ιδιαίτερη έμφαση στην ακριβή πληροφόρηση από το τιμόνι, το σταθερό πάτημα και την αξεπέραστη αίσθηση σύνδεσης με το αυτοκίνητο, το νέο Prelude διαθέτει σχετικά κοντό μεταξόνιο 2.604 mm, πλάτος 1.880 mm και ύψος μόλις 1.349 mm. Οι διαστάσεις αυτές δεν εξασφαλίζουν μόνο χαμηλό κέντρο βάρους, αλλά προσφέρουν και τον μοναδικό συνδυασμό ακρίβειας και σταθερότητας για τον οποίο είναι γνωστά τα κλασικά σπορ coupe.

Επιπλέον, η δομή και το αμάξωμα του νέου Prelude έχουν εξελιχθεί προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός grandtourer, με στοιχεία διαφορετικής ακαμψίας που συνεργάζονται για να επιτυγχάνουν ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική ακρίβεια και την άνεση κύλισης.

Η ισχυρή πλευρική δομή του αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένων των άκαμπτων μαρσπιέ, κολόνων και πλαισίου οροφής, συμβάλλει στην εξαιρετικά ακριβή λειτουργία της ανάρτησης, προσφέροντας γρήγορη απόκριση τιμονιού και ακριβή οδική συμπεριφορά. Το ειδικά διαμορφωμένο πάνελ οροφής έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να απορροφά έντονους κραδασμούς σε τραχιές επιφάνειες δρόμου, προσφέροντας επίπεδη και ομαλή κύλιση.

Η διάταξη της εμπρός ανάρτησης Dual-AxisStrut και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία περιορίζουν τις αντιδράσεις στο τιμόνι που προκαλεί η ροπή και επιτρέπουν στο όχημα να ακολουθεί με ακρίβεια την επιλεγμένη τροχιά, ιδιαίτερα στην έξοδο της στροφής υπό πλευρικό φορτίο. Η χρήση ημιαξονίων ίσης ακαμψίας περιορίζει περαιτέρω αυτές τις αντιδράσεις, προσφέροντας εξαιρετική αίσθηση και πληροφόρηση από το τιμόνι. Η ακαμψία της εμπρός ανάρτησης διατηρεί σταθερή την προβλεπόμενη κλίση των τροχών, εξασφαλίζοντας εξαιρετική πρόσφυση των ελαστικών υπό όλες τις συνθήκες φορτίου στις στροφές, καθώς και ισορροπημένη απόκριση του τιμονιού και ακριβή διατήρηση της τροχιάς.

Αντίστοιχα, στο πίσω μέρος του οχήματος, μια διάταξη πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στη βέλτιστη γεωμετρική σταθερότητα για εξαιρετική ευστάθεια σε υψηλές ταχύτητες, βελτιωμένη άνεση κύλισης και πιο γραμμική οδική συμπεριφορά.

Το νέο Prelude διαθέτει ειδικά εξελιγμένο σύστημα πέδησης Brembo, με ηλεκτρική υποβοήθηση, προσφέροντας κορυφαία ισχύ φρεναρίσματος και εξαιρετική αίσθηση στο πεντάλ. Επιπλέον, οι μοναδικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών διαθέτουν ισχυρή και ελαφριά σχεδίαση, ειδικά ρυθμισμένη ώστε να μειώνει τον θόρυβο κύλισης απορροφώντας ανεπιθύμητους συντονισμούς.

Παράλληλα, τα ειδικά για τη Honda ελαστικά ContinentalPremiumContact 6 προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση και άνεση, συμβάλλοντας και στα χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Προσαρμοζόμενα αμορτισέρ

Η διάταξη της ανάρτησης λειτουργεί σε αρμονία με ένα Σύστημα Προσαρμοζόμενων Αμορτισέρ και στους τέσσερις τροχούς, το οποίο προσφέρει ανώτερη ποιότητα κύλισης και εξαιρετικό κράτημα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τρεις αισθητήρες G και τέσσερις αισθητήρες διαδρομής τοποθετημένους γύρω από το αυτοκίνητο, επιτρέπει τον συνεχή και ανεξάρτητο έλεγχο της δύναμης απόσβεσης, ρυθμίζοντας το ρεύμα που αποστέλλεται στα ηλεκτρομαγνητικά πηνία μέσα στη μονάδα.

Εξισορροπώντας τη μεταβολή του δυναμικού φορτίου στους τέσσερις τροχούς σε κάθε οδηγική συνθήκη, τα αμορτισέρ βελτιστοποιούν την πρόσφυση κάθε τροχού, ενισχύοντας την ταχύτητα διέλευσης από τις στροφές. Τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ μειώνουν επίσης τις συνολικές πλευρικές και διαμήκεις κινήσεις του αμαξώματος κατά τη μεταφορά φορτίου, προσφέροντας υψηλά επίπεδα απόδοσης και πρόσφυσης κατά το φρενάρισμα στην είσοδο και την επιτάχυνση στην έξοδο της στροφής.

Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά των αμορτισέρ μέσω του επιλογέαDriveModes, με κάθε ρύθμιση να συνδυάζει ειδική ρύθμιση τιμονιού, συστήματος κίνησης και ήχου για μια μοναδική δυναμική εμπειρία.

GT : Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την εκκίνηση του οχήματος και προσφέρει έναν συνδυασμό άνεσης και δυναμικής απόκρισης που αντιστοιχεί σε εμπειρία grandtouring , ιδανική για μεγάλες διαδρομές σε διαφορετικούς τύπους δρόμων.

Sport : Τα αμορτισέρ μεταβαίνουν στην πιο σκληρή ρύθμισή τους για μέγιστο έλεγχο και απόκριση σε πιο γρήγορους δρόμους με περισσότερες στροφές.

Comfort : Οι δυνάμεις απόσβεσης μειώνονται για πιο ομαλή κύλιση.

Αναδεικνύοντας περαιτέρω τον δυναμικό προσανατολισμό του Prelude, έχει εφαρμοστεί ένας νέος αλγόριθμος ελέγχου της αίσθησης του ηλεκτρικού συστήματος διεύθυνσης. Ρυθμισμένο ώστε να προσφέρει λεπτομερή αίσθηση του δρόμου, το σύστημα διαθέτει αισθητήρες ροπής ταχείας απόκρισης, οι οποίοι παρακολουθούν και ρυθμίζουν συνεχώς την υποβοήθηση ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης και τις κινήσεις του οδηγού στο τιμόνι.

Agile Handling Assist ( AHA )

Μια αναβαθμισμένη έκδοση του ηλεκτρονικού συστήματος ευστάθειας AgileHandlingAssist (AHA) της Honda έχει ρυθμιστεί ειδικά για το Prelude, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας για ταχύτερη απόκριση τιμονιού και ενισχυμένη ευστάθεια του οχήματος στις στροφές.

Το σύστημα, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Civic, ανταποκρίνεται στις εντολές του τιμονιού με ήπια και διακριτική υποβοήθηση πέδησης στους εσωτερικούς τροχούς, προσφέροντας πρόσθετη ασφάλεια και πιο ομαλή, προβλέψιμη συμπεριφορά. Συμβάλλει στη σταθερότητα σε στροφές, αλλαγές λωρίδας και κυκλικούς κόμβους, τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον οδηγό.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, το σύστημα λειτουργεί πλέον ακόμη νωρίτερα στη φάση της στροφής, βοηθώντας το όχημα να στραφεί προς την κορυφή της στροφής με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Με προσεκτική και διακριτική πέδηση επιμέρους τροχών, επιτρέπει στο όχημα να ακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εντολές του οδηγού και την επιλεγμένη γραμμή στην είσοδο και κατά τη διέλευση από τη στροφή, για ταχύτερη και πιο σταθερή οδική συμπεριφορά.

Ασφάλεια: Προηγμένη σουίτα συστημάτων HondaSENSING στον βασικό εξοπλισμό

Για το νέο Prelude, το σύστημα HondaSENSING έχει ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη στον οδηγό, ενώ οι τροποποιήσεις στο όχημα διατηρούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για επιβάτες και πεζούς. Ως αποτέλεσμα, το Prelude αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στην τολμηρή φιλοδοξία της Honda να μηδενίσει έως το 2050 τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες Honda.

Χάρη σε έναν επεξεργαστή υψηλής ταχύτητας, που βελτιώνει την ανίχνευση, την απόδοση και τον έλεγχο του συστήματος, το Prelude διαθέτει παρόμοια σουίτα συστημάτων Honda SENSING με την τρέχουσα γενιά Civic. Τα συστήματα αυτά μπορούν να ανιχνεύουν αντικείμενα νωρίτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων πεζών τόσο σε φωτεινά όσο και σε σκοτεινά περιβάλλοντα.

Χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη διάταξη αισθητήρων και ραντάρ, τα προηγμένα αυτά συστήματα περιλαμβάνουν ForwardCollisionWarningSystem, CrossTrafficMonitor, TrafficJamAssist, TrafficSignRecognition και BlindSpotInformationSystem. Για το νέο Prelude, το σύστημα Post-CollisionMitigationBraking έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει αυτόματο άναμμα των φώτων φρένων σε περίπτωση εμπρόσθιας ή πλευρικής πρόσκρουσης, βοηθώντας στην προειδοποίηση των οδηγών που ακολουθούν για πιθανό κίνδυνο και μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω συγκρούσεων.

Επιπλέον, για το συγκεκριμένο μοντέλο, τα AdaptiveCruiseControl, RoadDepartureMitigationSystem και LaneKeepingAssistSystem έχουν επαναρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να ταιριάζουν στον πιο δυναμικό οδηγικόχαρακτήρα ενός σπορ coupe.

Χρησιμοποιώντας προληπτική υποβοήθηση στο τιμόνι, την επιτάχυνση και την πέδηση, το σύστημα προσαρμόζεται καλύτερα στο στυλ του οδηγού, προσφέροντας μια πιο φυσική και συμμετοχική εμπειρία που γίνεται λιγότερο παρεμβατική σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι πιο ομαλή και άνετη κίνηση, που ενισχύει την αίσθηση ανάλαφρης, ρέουσας κύλισης που χαρακτηρίζει το νέο Prelude.

Ενισχυμένη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης

Πέρα από τις νέες και βελτιωμένες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, το Prelude διαθέτει ενισχυμένο αμάξωμα, σχεδιασμένο να προσφέρει εξαιρετική προστασία σε εμπρόσθιες, πίσω και πλευρικές συγκρούσεις. Έτσι, ενισχύει τη συνολική παθητική ασφάλεια και ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα, αυστηρά πρότυπα ασφάλειας πρόσκρουσης.

Με τη μοναδική τεχνολογία G-CON (g-forcecontrol) της Honda, το Prelude προσφέρει προστασία σε συγκρούσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Χρησιμοποιώντας εκτεταμένες προσομοιώσεις και δοκιμές πρόσκρουσης σε πραγματικές συνθήκες, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει τις διαδρομές των φορτίων σε εμπρόσθιες, πλευρικές και πίσω συγκρούσεις, δημιουργώντας έναν ισχυρό και σταθερό προστατευμένο χώρο για τους επιβάτες.

Ειδικά για τις εμπρόσθιες συγκρούσεις, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει εξελιχθεί ώστε να απορροφά αποδοτικά την ενέργεια σε συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων και να προστατεύει τους πεζούς. Για παράδειγμα, οι πλάκες ασφαλείας της δοκού του εμπρός προφυλακτήρα έχουν διαμορφωθεί ώστε να μειώνουν την ενέργεια πρόσκρουσης και να περιορίζουν τον κίνδυνο καταγμάτων στα πόδια και τραυματισμών στους συνδέσμους των γονάτων των πεζών σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το όχημα διαθέτει επίσης συνολικά 10 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων αερόσακων γονάτων για τα δύο εμπρός καθίσματα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών σε εμπρόσθιες συγκρούσεις, καθώς και πλευρικούς αερόσακους για τα πίσω καθίσματα.

Infotainment : Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και καινοτόμες, εύχρηστες λειτουργίες

Το νέο Prelude διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον HMI και μια σειρά υπηρεσιών συνδεσιμότητας που ενισχύουν την άνεση, την πρακτικότητα και την απόλαυση του χρήστη. Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία και σημεία επαφής με ποιοτική αίσθηση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε η χρήση του εν κινήσει να είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Μέσω μιας οθόνης αφής 9 ιντσών με γρήγορη απόκριση ή μέσω φωνητικών εντολών, οι χειρισμοί και τα επίπεδα των μενού έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιούν τον χρόνο που ο οδηγός απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο. Οι μηχανικοί της Honda σχεδίασαν το σύστημα έτσι ώστε οι χρήστες να χρειάζεται να περνούν από λιγότερα επίπεδα λειτουργιών για να φτάσουν στις επιθυμητές λειτουργίες, ενώ το AppleCarPlay με ασύρματη λειτουργία στον βασικό εξοπλισμό και το Android Auto επιτρέπουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα smartphone.

Η προηγμένη οθόνη πλοήγησης του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί με νέα γραφικά, ώστε να περιορίζεται η διάσπαση της προσοχής του οδηγού μέσα από πιο καθαρή παρουσίαση των πληροφοριών. Το σύστημα υποστηρίζει πλέον τρισδιάστατη αστική απεικόνιση με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιώντας πιο ζωντανά χρώματα για την υποβοήθηση της πλοήγησης εν κινήσει, καθώς και χειρισμό με ένα άγγιγμα για συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Το νέο Prelude διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, πλήρως έγχρωμο και με δυνατότητα εξατομίκευσης, ο οποίος περιλαμβάνει ενδείξεις για την ισχύ και τα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας του υβριδικού συστήματος κίνησης e:HEV. Επιπλέον, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον ήχο συγκεντρώνονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με την οδήγηση, όπως Honda SENSING και πλοήγηση, τοποθετούνται δεξιά. Ανάμεσα στα δύο όργανα υπάρχει ένα αποκλειστικό γραφικό Prelude, που φωτίζεται ανάλογα με τη λειτουργία του οχήματος κατά την οδήγηση.

Επιπλέον, ο πίνακας οργάνων διαθέτει χρωματικά θέματα που επιτρέπουν στον οδηγό να αναγνωρίζει με μια ματιά το πρόγραμμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Στο πρόγραμμα GT, τα όργανα περιβάλλονται από ουδέτερο γκρι χρώμα, ενώ στα Comfort και Sport είναι μπλε και κόκκινα αντίστοιχα. Τέλος, όταν ενεργοποιείται το HondaS+ Shift, ο αριστερός μετρητής ισχύος μετατρέπεται σε στροφόμετρο με εμφανή ένδειξη επιλεγμένης σχέσης.

Αναπτυγμένο σε συνεργασία με την Bose, το ηχοσύστημα του νέου Prelude εξασφαλίζει ρεαλιστική ακουστική και ποιότητα ήχου επιπέδου αίθουσας συναυλιών σε κάθε διαδρομή. Το premiumηχοσύστημα οκτώ ηχείων, που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια για το εσωτερικό του οχήματος, προσφέροντας καθαρή και δυναμική ακουστική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί ήχου της Bose εξέλιξαν το ηχοσύστημα με προηγμένα εξαρτήματα και τεχνολογίες, συνεργαζόμενοι στενά με τη Honda από τα πρώτα στάδια της σχεδίασης του οχήματος για την ενσωμάτωση του συστήματος με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Ο καθαρός ήχος αποδίδεται μέσω οκτώ ηχείων Bose υψηλής απόδοσης, στρατηγικά τοποθετημένων σε όλη την καμπίνα για εξαιρετική αναπαραγωγή μουσικής σε όλες τις συχνότητες.

Αποκλειστικά για το νέο Prelude, τα ηχεία ευρέος φάσματος Bose Super65 είναι τοποθετημένα στις εμπρός πόρτες. Παρά τη σχετικά περιορισμένη διάμετρο των 17 εκατοστών, αποδίδουν καθαρά και ακριβή μπάσα σε όλες τις στάθμες έντασης, κάτι που μονάδες αντίστοιχου μεγέθους δυσκολεύονταν μέχρι σήμερα να πετύχουν χωρίς παραμόρφωση. Διαθέτοντας ανανεωμένο κώνο, μαγνήτη και πηνίο, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης σε σύγκριση με άλλα ηχεία.