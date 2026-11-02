Τα ψέματα στο Παλέ δεν σκεπάζουν την αλήθεια του Άρη στο παρκέ

Πανό, σύνθημα, «ξέπλυμα» μιας ντροπιαστικής κατάστασης για το μπάσκετ, δεν φτάνουν για να σκεπάσουν την αγωνιστική επιτυχία του Άρη.

Το μπάσκετ αλλάζει, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ισχυροποιήθηκαν ήδη και δεν... έρχονται. Ήρθαν ήδη. Αποδείχθηκε αγωνιστικά στο Άρης-Παναθηναϊκός, με την πανάξια νίκη των «κίτρινων». Η οποία ήρθε να επισκιαστεί από καταστάσεις άσχετες με το αγωνιστικό.

Κάποια ψέματα που εκφράστηκαν ως πραγματικότητα, τα οποία θύμισαν τακτικές άλλων ομάδων. Κυρίως γιατί ακροβατούν στην προπαγάνδα και χάνουν την ισορροπία τους. Προκειμένου όσοι δεν γνωρίζουν, να «καταπιούν» αμάσητα τα ψέματα.

Το πανό που αναφερόταν σε «κλεμμένα Κύπελλα», εμπεριείχε τρεις αγώνες των δύο ομάδων. Από αυτούς διαμαρτυρίες μπορούν να υπάρχουν μόνο για τον τελικό στο Λίντο.

Στα υπόλοιπα, ανέφεραν τον τελικό του 1993. Την εποχή του Ιωαννίδη δηλαδή, ο Παναθηναϊκός... ήλεγχε την διαιτησία σύμφωνα με τους οπαδούς του Άρη. Για τον τελικό του ΣΕΦ όπου η ομάδα τους ήταν μπροστά στο ημίχρονο και η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι. Με τον Γκάλη και τον Κόμαζετς να κρίνουν το ματς. Εκτός αν στον Άρη θεωρούν τον Γκάλη... ευνοημένο από τη διαιτησία. Διαπίστωση που θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξηγηθεί.

Ξέχασαν πάντως να αναφέρουν και τον τελικό του 2017. Εκεί όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τέλος στις διαφωνίες για το που θα γίνει το ματς, προτείνοντας την έδρα του Άρη στο Αλεξάνδρειο. Και το «ευχαριστώ» των «κίτρινων», ήταν να βάλουν 4.000 κόσμο περισσότερο από το προβλεπόμενο. Την στιγμή που οι ίδιοι έδιναν εγγυήσεις για μισά-μισά εισιτήρια. Η ομάδα τους έχασε, οπότε μπορούσαν να το συμπεριλάβουν στα «κλεμμένα».

Αν είναι παλιότεροι, γιατί δεν σήκωσαν κι ένα πανό για το μπαράζ της Κέρκυρας το 1984, που μπορεί να μην το έχει ζήσει αλλά δεν είναι και δύσκολο να μάθεις πια. Μήπως κι εκεί έχασαν με τη διαιτησία; Σε εποχή όπου ο Άρης έπρεπε να γίνει αίτηση του Νόμου 105 γιατί είχε... κάνει τα κουμάντα του.

Σε περίπτωση που είναι νεότεροι σε ηλικία και δεν πρόλαβαν ή δεν θυμούνται εκείνα τα ματς (και δεν τα έχουν δει στο Youtube), ας θυμηθούν κάτι πιο πρόσφατο: Τι ψήφισαν στις εκλογές της ΕΟΚ τη δεκαετία που διανύουμε. «Δαγκωτό» προφυλακισμένο το... έριχναν. Λιόλιος με κλειστά μάτια. Και τον στήριξαν ανοιχτά μάλιστα, παρά τα όσα έγιναν σε ματς με τον Προμηθέα.

Ακούστηκε μέχρι και σύνθημα για την Τσαρούχα. «Βάλτε μέσα την Τσαρούχα, με του βάζελου τα ρούχα». Στο σπίτι της όπου βρίσκεται, δεδομένα θα γέλασε μέχρι και η ίδια. Τέτοια έμπνευση είχε μόνο ο λαός του Άρη και ο δικηγόρος της που είπε πως υπήρχαν πολλές φανέλες σπίτι της. Μέχρι να τον διαψεύσει η αστυνομία.

Ή ήθελαν να υπερασπιστούν καταστάσεις και να «ξεπλύνουν» συγκεκριμένες πλευρές, ή απλά την τελευταία πενταετία δεν έβλεπαν μπάσκετ. Ας ελπίσουμε να ισχύει το δεύτερο.

Όσα έγιναν βέβαια, δεν αναιρούν ότι στο παρκέ ο Άρης παρουσιάζει μια ομάδα επιπέδου Euroleague. Και μπράβο του. Νίκησε με την αξία της και γι’ αυτό πήρε τα συγχαρητήρια απ’ όλους.

Αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά; Η εποχή όπου η Ζωζώ Σαπουντζάκη ήταν νέα, πέρασε. Δεν καυχιέται πλέον πως όταν περπατά στο δρόμο... τρίζουν τα πεζοδρόμια.