«O τραυματισμός του Γιάντουνεν φέρνει... τράμπα Πάρκερ - Εντιαγέ στην Ρεάλ»

Σύμφωνα με την καταλανική Sport ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι κοντά στην επιστροφή του στην Μπανταλόνα, καθώς ο Έλι Εντιαγέ αναμένεται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά από τον τραυματισμό του Μίκαελ Γιάντουνεν.

Η Παρτίζαν πριν λίγες μέρες άφησε ελεύθερο τον Τζαμπάρι Πάρκερ, με τις δυο ομάδες να λύνουν κοινή συναινέσει το συμβόλαιό τους και τον Αμερικανό φόργουορντ να ψάχνει πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η καταλανική Sport αναφέρει πως ο Αμερικανός φόργουορντ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Μπανταλόνα, στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από τους Σέρβους.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί στο δημοσίευμα τους η περίπτωσή του Πάρκερ συνδέεται άμεσα με τον τραυματισμό του Μίκαελ Γιάντουνεν, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3 με 4 μήνες. Έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να ανακαλέσει τον δανεισμό του Έλι Εντζάι που αγωνίζεται προς ώρας στην Μπανταλόνα για να καλύψει το κενό του Φινλανδού.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Εντιαγέ στην ομάδα της Βαρκελώνης τότε η ίδια θα στραφεί στην περίπτωση του Πάρκερ, προκειμένου να συνεργαστεί και πάλι μαζί του.