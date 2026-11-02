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Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και μία ακόμα νίκη για την ασταμάτητη Μαρκό, κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς (2-0)

Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης που «έκλεισε» την 9η αγωνιστική εμφανίστηκε η Μαρκό, η οποία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και έφτασε σε μία σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού από τα πρώτα λεπτά.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Η υπεροχή της Μαρκό αποτυπώθηκε και στις τελικές προσπάθειες, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν επτά τελικές έναντι καμίας του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο πρώτο ημίχρονο.

Η πίεση απέφερε καρπούς στο 28ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τη δεξιά πλευρά, ο Μίλερ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρκό συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο της αναμέτρησης, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα που θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αυτό ήρθε στο 71ο λεπτό, με τον Μεντόζα να αναλαμβάνει την εκτέλεση φάουλ και να στέλνει με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με το νέο τρίποντο έφτασε στους 25 βαθμούς, παραμένοντας με διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας στο +8 από Athens Kallithea και Πανιώνιο. Αντίθετα, ο Απόλλων έμεινε χαμηλά με μόλις οκτώ βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική η Μαρκό θα βρεθεί στην Καρδίτσα για να παίξει με την Αναγέννηση, ενώ η ομάδα της Καλαμαριάς θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ;

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος (56′ Οικονομίδης), Ντέντλερ(90' Γκέρεζ), Κυριακίδης, Παυλίδης (56′ Μεντόζα), Μιούλερ, Ελ Αραμπί(75' Βοΐλης), Αλεξόπουλος(75' Μπουσάι)

Απόλλων Καλαμαριάς (Νόλης-Κάκογλου): Συλλέκτης, Αθανασίου, Πέρεζ, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Τομάζ(80' Βοριαζίδης), Μανωλάκης (73′ Προύντζος), Κεδίκογλου(80' Σπανδωνίδης), Κυριακίδης(83' Πατρινός)