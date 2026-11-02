Κουτλουάι για την συνεργασία Ναν με Χέιζ-Ντέιβις: «Ίσως υπάρχει ζήτημα»

Ο Τούρκος τηλεσχολιαστής Ιμπραΐμ Κουτλουάι, που κατέκτησε την EuroLeague ως παίκτης του Παναθηναϊκού, σχολίασε με τον τρόπο του το fit των Ναν και Χέιζ-Ντέιβις στην φετινή ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα υπερ-πλήρες ρόστερ με λύσεις σε όλες τις θέσεις, όμως προέρχεται από διαδοχικές ήττες στην EuroLeague (Εφές) και την Stoiximan GBL (Άρης), με τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι να αναφέρεται στην εκπομπή «EuroStep» στην συνύπαρξη του Κέντρικ Ναν με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ίδια πεντάδα.

«Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στο παρκέ ο Νάιτζελ και ο Ναν. Από κάποιες κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου και αντιδράσεις, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα μικρό ζήτημα», είπε ο Κουτλουάι.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αυτή την στιγμή -22,1 πόντους ανά 100 κατοχές, την στιγμή που και οι δύο Αμερικανοί βρίσκονται μαζί στο παρκέ. Πέρσι, το κοινό τους net rating σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα αγώνων ήταν στο +2.