ΕΠΣΗΠ: Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής στο γήπεδο – Σωτήρια η επέμβαση γιατρού με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε αναμέτρηση της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Ηπείρου, όταν ποδοσφαιριστής του Σταυραετού Συρράκου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αναγέννηση Κεφαλοβρύσου. Η άμεση κινητοποίηση και η επέμβαση του γιατρού του αγώνα αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη ζωή του.

Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση στα γήπεδα της Ηπείρου μετατράπηκε σε σκηνικό μεγάλης αγωνίας, όταν ο ποδοσφαιριστής του Σταυραετού Συρράκου, Σταύρος Παπουτσής, κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αναστάτωση στους συμπαίκτες του, τους αντιπάλους και όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναγέννηση Κεφαλοβρύσου και τον Σταυραετό Συρράκου, για το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Ηπείρου.

Η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο γήπεδο ήταν άμεση, με τον γιατρό του αγώνα, Βαγγέλη Σήτο, να σπεύδει στον ποδοσφαιριστή προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η σελίδα «Ioannina Live Streaming», η παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση του ποδοσφαιριστή.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης ιατρικής παρέμβασης στους αθλητικούς χώρους, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης διαθέσιμου και λειτουργικού απινιδωτή σε κάθε γήπεδο, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Πέρα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μείνει στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί για έναν πολύ σημαντικότερο λόγο: την ανθρώπινη ζωή και την καθοριστική συμβολή εκείνων που αντέδρασαν χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο.

Πηγή: Ioannina Live Streaming (Facebook)