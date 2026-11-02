Ομάδα β' ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός! (stats)

Οι πράσινοι πετυχαίνουν το 62% των γκολ τους στο δεύτερο μέρος, στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων χρόνων.

Πόσες φορές μπορεί να λαθέψει το γυμνό μάτι, χωρίς τη βοήθεια των αριθμών; Η γενική αίσθηση που κυριαρχούσε τις τελευταίες σεζόν για τον ποδοσφαρικό Παναθηναϊκό ήταν ότι... πετούσε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, ακόμα και ολόκληρα ημίχρονα. Και αργούσε να μπει στο ρυθμό του ματς, με συνέπεια να το πληρώνει. Κι όμως, οι φετινοί αριθμοί της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ «λένε» το αντίθετο, τουλάχιστον για την ώρα!

Την επομένη του πιο γρήγορου γκολ της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, αυτό του Τετέι στο 35ο δευτερόλεπτο του ματς εναντίον της ΑΕΚ, η αριθμητική ανάλυση δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πετύχει τα λιγότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε σχέση με τις προηγούμενες πέντε χρονιές του. Μάλιστα το φετινό ποσοστό επίτευξης τερμάτων στο πρώτο μισό του αγώνα είναι σχεδόν… 20% χαμηλότερο σε σχέση με αυτό της σεζόν 2021-22, της τελευταίας χρονιάς που πέρασε χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους πράσινους.

Τότε ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει το εξωπραγματικό 57,8% των συνολικών τερμάτων του στο πρώτο μέρος των αγώνων του, δηλαδή τα 37 από τα συνολικά 64 γκολ του. Φέτος το ποσοστό είναι πολύ πιο μοιρασμένο, με 16 τέρματα να έχουν σημειωθεί στο πρώτο ημίχρονο και 26 στο δεύτερο (κι ένα… στην παράταση, αλλά αυτό δεν αποτελεί μέρος της έρευνας). Αυτή η αναλογία εμφανίζεται και στις τρεις διοργανώσεις που «τρέχουν» οι πράσινοι, άρα δεν είναι κάτι τυχαίο.

Το αν θα διατηρηθεί αυτό το νούμερο ή στην πορεία θα διορθώσει, έτσι ώστε να πάει το γενικό ποσοστό στα επίπεδα της προηγούμενη τριετίας, μένει να το δούμε. Για την ώρα, πάντως, οι πράσινοι βλέπουν πολύ περισσότερο δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων τους. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός, ακόμα κι αν η πλάστιγγα των ματς έχει γείρει υπέρ τους.