Κόσμος, διοίκηση, ομάδα, EΝΑ: Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος!

Η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε το καλοκαίρι, ο προπονητής κάνει την δουλειά του σωστά με ενθουσιασμό, οι ποδοσφαιριστές που ο Κοτσόλης υπέγραψε κάνουν την διαφορά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει την προσπάθεια. Τώρα μπορείς να το πείς: Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το πρωτάθλημα γιατί είναι ΈΝΑ! Αναλύει ο Γ.Ζουρντός.

Ο Νίστρουπ κέρδισε τον Νίκολιτς

Στο τακτικό κομμάτι, δεν υπάρχουν πολλά να πεις. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν έτοιμοι ψυχολογικά, μπήκαν σαν να μην υπάρχει αύριο και κέρδισαν την σπουδαία αναμέτρηση κατά κράτος.

Ο Νίκολιτς δεν βρήκε ποτέ λύση στο ματς, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να φτάσει το κέντρο του γηπέδου και αναλώθηκε σε πάσες μεταξύ των Ρέλβας και Μουκουντί που κατέληγαν σε απομάκρυνση του Μπρινιόλι. Φυσικά, πως να βρει λύση όταν έχει 11 ποδοσφαιριστές καθώς οι υπόλοιποι είναι δύο σκαλιά κάτω.

Στα πρώτα 5’ λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου που ο δεξιός μπακ (?) Γκεοργκίεφ μπαίνει στη θέση του βιονικού (?) Ρότα, έχει βρεθεί στο έδαφος δύο φορές και ο Αντίνο κάνει πάρτι. Ο Ζούμπκοφ που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Κοϊτά δεν εμφανίστηκε και πάλι.

Φυσικά και έκανε καλά ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα που δεν πήραν διξί μπακ. Με 300.000 συμβόλαιο και ελεύθερο, καλύτερα ο Γκεοργκίεφ. Η ΑΕΚ δεν είχε ανάγκη από παίκτες, είχε ανάγκη από καλούς παίκτες που ανεβάζουν το επίπεδο.

Το μεγάλο κέδρος στον Παναθηναϊκό πέρα από την νίκη

Φυσικά και η νίκη είναι πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό, απέναντι στην ΑΕΚ που είχε να χάσει έναν χρόνο στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύουν σιγά - σιγά και οι τελευταίοι.

Το καλοκαίρι ο Νίστρουπ δέχτηκε κριτική ακόμα και για το μπλουζάκι που φορά, όμως η ομάδα του είναι εθισμένη στην νίκη και το κάνει με διάφορους τρόπους. Το μοναδικό κακό αποτέλεσμα φέτος, η ήττα στο Φάληρο, δούλεψε καταλυτικά. Ο Νίστρουπ κατάλαβε γρήγορα τι πρέπει να κάνει και το είδαμε χθες βράδι.

Εμφάνισε μια ομάδα που αφαίρεσε το build up, τις μικρές πάσες και χτύπησε την ΑΕΚ εκεί που μπορούσε. Γρήγορα η μπάλα μπροστά στους Τεττέη και Λιβάι ή ακόμα και στον Ντέσερς με σκοπό να “χτυπήσει” τον Ρέλβας στην ταχύτητα. Τελείως διαφορετικό στυλ, αποδοτικό σε τέτοια ματς.

Ο Νίστρουπ και το σταφ του διάβασαν εξαιρετικά το παιχνίδι, προετοίμασαν τους παίκτες κατάλληλα με πίεση στα πρώτα λεπτά που “έπνιξε” την ΑΕΚ και της δημιούργησε φόβο.

Ο Αντίνο σε βραδιά μεταγραφής

Μια σωστή μεταγραφή (υπάρχουν και εξαιρέσεις) πρέπει να γίνεται ως εξής: Ποδοσφαιριστής σε καλή ηλικία που θα έρθει στην ομάδα να προσφέρει, θα αγοραστεί σε καλή τιμή και όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει θα αφήσει και έσοδα στην ομάδα.

Ο Κοτσόλης το ασπάζεται, έφερε έναν παικταρά τον Ιανουάριο που δεν είναι της στιγμής. Δεν είναι της μίας ενέργειας, δεν είναι σπεσιαλίστας να κάνει ένα πράγμα στο γήπεδο.

Προσφέρει και την ψυχή του, δεν υστερεί πουθενά και κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Με αυτόν μέσα, ο Παναθηναϊκός παίζει με 12, τρέχει για κανα δυο ακόμα και πρεσάρει καλύτερα από αμυντικούς χαφ.

Αν τελειώσει το παιχνίδι μπορεί να παίξει καπάκι και δεύτερο χωρίς να χάνει ενέργεια. Δεν κλέβει στο γήπεδο, δεν ξεκουράζεται, είναι στα 20 του ακόμα και δεν είναι για εδώ. Φαίνεται.

Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός έχει τον καλύτερο προπονητή που είχε εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός παίζει σαν Γερμανική ομάδα και δεν αργεί η ώρα που το πρωτάθλημα θα το πάρει. Λογικά, θα συμβεί από φέτος.

Ο coach συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά με τον τρόπο που χειρίζεται την ομάδα του από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλιώς βλέπει την τακτική του, αλλιώς την διαχείρηση των αγώνων, αλλιώς τις αλλαγές του.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα χάσει, θα φέρει ισοπαλίες. Έχει όμως μεταδώσει στους παίκτες του το πιο σημαντικό: Στόχους, απαιτήσεις, νίκες. Έργο και δικό του.



