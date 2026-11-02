Παναθηναϊκός: Ζήτησε επίσημα εισιτήρια για Ηρακλή - Περιμένει το «οκ» της Αστυνομίας

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Το πράσινο φως από την αστυνομία περιμένουν οι Πράσινοι προκειμένου να οριστικοποιηθεί η παρουσία οπαδών τους στο επικείμενο ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο (8/11).

Σήμερα (2/11) πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του κυριακάτικου αγώνα, όπου η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι υπάρχει συνεννόηση με τον Ηρακλή και καλές σχέσεις μεταξύ των οπαδών και των διοικήσεων έτσι ώστε να δώσουν το «παρών» φίλοι του Τριφυλλιού στη Θεσσαλονίκη και του Γηραιού στο ΟΑΚΑ στον δεύτερο γύρο.

Οι Πράσινοι επισήμαναν επίσης ότι οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν ήδη συμφωνήσει μεταξύ τους και ζητήσαν από 1.000 έως 1.500 εισιτήρια.

Ως εκ τούτου περιμένουν την απόφαση που θα δοθεί εώς την Πέμπτη και εάν είναι θα γίνει νέα σύσκεψη ασφαλείας για τα διαδικαστικά.