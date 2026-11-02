Ντόρσεϊ: Η αντίδρασή του για τα βραβεία που κέρδισε την περσινή σεζόν στην Stoiximan GBL

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έστειλε εξ αποστάσεως το δικό του μήνυμα για τα βραβεία που κέρδισε για την απόδοσή του στην περσινή Stoiximan GBL.

Στο περιθώριο του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι Betsson στην Stoiximan GBL, βραβεύτηκαν οι «ερυθρόλευκοι» για τις επιδόσεις τους την περασμένη σεζόν. Πριν από το τζάμπολ τιμήθηκαν οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μπαρτζώκας και Πλώτας. Απών ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει τιμωρημένος έως τις 15 Νοεμβρίου.

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ παρέλαβε τα βραβεία του μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Συγκεκριμένα τιμήθηκε ως μέλος της καλύτερης πεντάδας και ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης της περσινής Stoiximan GBL.

Λόγω αυτού, ανήρτησε στο Instagram ένα story με τα βραβεία και emoji ευγνωμοσύνης, μιας και ανήκε στους κορυφαίους της περασμένης σεζόν βάσει ψήφων.

Το story: