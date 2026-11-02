Ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι Ελληνίδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior

Ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια ήταν ο απολογισμός των Ελλήνων ιστιοπλόων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Ν.Α.Ο. Βάρης – Βάρκιζας.

Στην μεγάλη κατηγορία των U19 η Δανάη Γιαννούλη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στα U15 η Ηλιάνα Παναγή ανέβηκε στο πιο ψηλό

σκαλί του βάθρου και η Βέγια Οικονόμου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Στην ίδια κατηγορία η Ιωάννα Καρώνη κατέλαβε την 6η θέση.

Αν μη τι άλλο μιλάμε για εντυπωσιακά αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα iQFOiL είναι μία πολύ δύσκολη ολυμπιακή κατηγορία που αγωνίζονται πολύ μεγάλοι αθλητές.

Οι Έλληνες ιστιοπλόοι σε ένα ακόμη απαιτητικό αγώνα έδειξαν τις τεράστιες δυνατότητές τους κι ασφαλώς το μέλλον τους ανήκει.

Μία από αυτές τις αθλήτριες είναι η Δανάη Γιαννούλη η οποία από πέρυσι τρέχει στην συγκεκριμένη κατηγορία και ήδη πανηγυρίζει το πρώτο της μετάλλιο σε μεγάλο διεθνή αγώνα.

Θυμίζουμε ότι μαζί με την Ιακωβίνα Κερκέζου είχαν σαρώσει τα πάντα στα 420 και ενδεικτικά αναφέρουμε τα τέσσερα μετάλλια μέσα στο 2024. Πρώτες στο παγκόσμιο της Βραζιλίας και στο παγκόσμιο Youth της Ιταλίας, πρώτες στο ευρωπαϊκό U19 της Θεσσαλονίκης και δεύτερες στο open ευρωπαϊκό της Σλοβενίας.

Στην Βάρκιζα η Γιαννούλη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα U19 συγκεντρώνοντας 58 βαθμούς στις 17 ιστιοδρομίες που έγιναν σε σύνολο 37 σκαφών.

Η ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπης του Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για το πρώτο μου μετάλλιο στα iQFOiL. Δεν ήταν εύκολο, διότι είχα σπουδαίους αντιπάλους. Κορίτσια μεγαλόσωμα και γρήγορα. Από την αρχή ήμουν πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις, κατάφερα να περάσω στους τελικούς και στο medal race τερμάτισα τρίτη και κατέκτησα το ασημένιο μετάλλιο. Αντίθετα με τα 420 που είναι διθέσιο σκάφος, στα iQFOiL, που ο κάθε αθλητής τρέχει μόνος του, απαιτείται συγκέντρωση και πειθαρχία. Τα κατάφερα και πιστεύω ότι με τους συνεχείς αγώνες θα γίνω ακόμα καλύτερη και θα αποκτήσω μεγαλύτερη εμπειρία. Έχω μπροστά μου το πανελλήνιο, μετά το παγκόσμιο Νεότητας και τον Ιανουάριο την πρώτη πρόκριση. Αισθάνομαι όμορφα και νιώθω δυνατή. Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις και πραγματικά το απόλαυσα».

Στα U15 η Ηλιάνα Παναγή πραγματοποίησε έξοχη εμφάνιση και μετά από σκληρό αγώνα 17 ιστιοδρομιών ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Η Παναγή είναι μια σπουδαία ιστιοπλόος και το μέλλον της διαγράφεται λαμπρό. Το ίδιο ισχύει για την Βέγια Οικονόμου που στην ίδια κατηγορία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.