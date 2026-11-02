«Γεμάτα» τα ματς της Αταλάντα, παράλληλη πορεία για Λα Κορούνια και Οσασούνα

Το παιχνίδι της Αταλάντα με την Πάρμα ολοκληρώνει τη 10η αγωνιστική της Serie A, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει έναν βαθμό σε 4 ματς. Στην Ισπανία, η Λα Κορούνια των τριών ισοπαλιών σε πέντε εντός έδρας μας υποδέχεται την ισόβαθμή της Οσασούνα.

Οι 10/11 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Αταλάντα και την Πάρμα συνοδεύτηκαν από Over, όπως και τα 5 τελευταία στο Μπέργκαμο (4-0-1).

Από δύο ισοπαλίες με υψηλό σκορ έρχεται η Αταλάντα: 4-4 εντός έδρας με τη Φροζινόνε, 2-2 στη Φλωρεντία με τη Φιορεντίνα. Έφτασε τα τέσσερα σερί ματς χωρίς νίκη, καθώς είχε ηττηθεί με 3-2 από τη Μίλαν και με 2-0 από τον Άγιαξ για το Κόνφερενς Λιγκ. Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, με τα 7 εξ αυτών να εμφανίζουν Over. Ξανά εκτός οι επιθετικοί Σκαμάκα (3 γκολ) και Ρασπαντόρι (2 γκολ). Την Πέμπτη υποδέχεται την Καϊράτ για τη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, όπου μετράει δύο νίκες και μία ήττα. Η Πάρμα έρχεται από το εντός έδρας 0-0 με την Ουντινέζε, αστοχώντας σε πέναλτι στο 69’. Έμεινε με τη μία νίκη, επί της Τζένοα με 2-1. Έχει σημειώσει μόλις 5 γκολ σε 9 αγώνες. Ο εκτός έδρας απολογισμός της είναι 4 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο Σουηδός μέσος Άλμκβιστ (1 γκολ) επέστρεψε στο προηγούμενο ματς, όμως τώρα θα μείνει ξανά εκτός. Ηττήθηκε στις 5/6 πιο πρόσφατες παρουσίες της στο Μπέργκαμο και πάει ξανά ως αουτσάιντερ. Σε 5/6 τελευταία ματς της Αταλάντα σκόραραν και οι δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να είναι το λογικό φαβορί για τη νίκη. Σε καλή απόδοση το combo.

Έξι διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς νίκη συμπλήρωσε η Λα Κορούνια στο πρωτάθλημα, χάνοντας την περασμένη εβδομάδα στην πρωτεύουσα από την Ατλέτικο, δεχόμενη το γκολ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Προκρίθηκε, ωστόσο, στον 2ο γύρο του Κυπέλλου, επικρατώντας μεσοβδόμαδα με 3-0 εκτός έδρας της Αουριένσε. Ο επιθετικός Ομπαμεγιάνγκ (5 γκολ) θα λείψει για πέμπτο σερί ματς, ενώ εκτός μένει και ο μέσος Κασαντό. Αγώνα Κυπέλλου είχε και η Οσασούνα, η οποία επιβλήθηκε με 6-0 εκτός έδρας της Ατλέτικο Καλαταγιούντ. Χατ τρικ σημείωσε ο ενίοτε βασικός Ραούλ Γκαρσία, δίνοντας και μία ασίστ. Η φετινή είναι η 8η διαδοχική παρουσία της στη LaLiga, με καλύτερο πλασάρισμα την 7η θέση και χειρότερη την περσινή 17η. Θα λείψει ξανά ο 30χρονος επιθετικός Ντελ Καστίγιο (1 γκολ).

Πέντε ισοπαλίες σε 10 παιχνίδια μετράει η Λα Κορούνια, η οποία δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα εδώ και δύο μήνες. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται η Οσασούνα, δεν θα είναι έκπληξη το να φύγει με βαθμολογικό όφελος από το «Ριαθόρ».

854. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΠΑΡΜΑ 1&G 2,87

856. ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ Χ 3,25