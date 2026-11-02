Οι βραβεύσεις του Ολυμπιακού στην παρακάμερα του αγώνα με το Περιστέρι Betsson (vid)

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Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου Betsson εντός έδρας και στην συνέχεια έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα από τον αγώνα, με τις βραβεύσεις να ξεχωρίζουν.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος στο Πρωτάθλημα, μιας και επικράτησε εύκολα του Περιστερίου Betsson στην SUNEL Arena με 91-62.

Πριν την έναρξη του αγώνα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ βράβευσε τους κορυφαίους της προηγούμενης σεζόν. Ο Εβάν Φουρνιέ βραβεύτηκε ως MVP, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ως ο προπονητής της χρονιάς, ο Νίκος Πλώτας ως ο κορυφαίος νέος παίκτης της σεζόν, ενώ οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ βρέθηκαν στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος.

Αυτές οι στιγμές και τα καλύτερα πλάνα από την νίκη των Πρωταθλητών καταγράφτηκαν στην παρακάμερα του αγώνα, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα.

Δείτε την: