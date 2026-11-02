Στον ΠΑΟΚ Β´ εντάσσεται από σήμερα ο Τάισον

Για προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ εντάσσεται ο Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ από σήμερα (2/11) θα συμμετέχει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β υπό τις οδηγίες του Ντάνι Πονς, ακολουθώντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα.

Αυτό που σημειώνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι πως στόχος είναι η ανάκτηση και η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής του ετοιμότητας ενόψει της συνέχειας.

Ως εκ τούτου, ο Τάισον θα συμμετέχει το επόμενο διάστημα στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, οι οποίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή.

Εχθές ο Τάισον, αν και ήταν στα σχέδια του Ιταλού τεχνικού ως αλλαγή, δεν αγωνίστηκε στο ματς κόντρα στον Αστέρα AKTOR, με τον Αλέσιο Λίσι να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου πως: «είχε κάποιες ενοχλήσεις πράγματι, αλλά δεν έχω κάτι νεότερο...».

Λίγες ώρες αργότερα, πάρθηκε η απόφαση να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, με τους Θεσσαλονικείς να υπογραμμίζουν πως «η ομάδα είναι πάνω απ΄όλους» και το μήνυμα δεν αφορά αποκλειστικά τον Βραζιλιάνο, αλλά σύσσωμο το γκρουπ, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή τους στον προπονητή.