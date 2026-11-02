Έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία για το πέναλτι της Ρεάλ Μαδρίτης!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισπανία το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ απέναντι στη Σανταντέρ, με τον Ιτουράλδε Γκονθάλεθ να αμφισβητεί την απόφαση και τον προπονητή των γηπεδούχων να καταγγέλλει τη λειτουργία του VAR.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-0 της Ράσινγκ Σανταντέρ, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση, η οποία προκάλεσε έντονη συζήτηση στον ισπανικό Τύπο.

Στο 10ο λεπτό, ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή έπειτα από επαφή με τον Ματέο Πράτι, με τον διαιτητή Μουνουέρα Μοντέρο να υποδεικνύει πέναλτι. Ο Γάλλος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ στο 11', ενώ το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή για επανεξέταση της φάσης.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Ιτουράλδε Γκονθάλεθ, σχολιάζοντας τη φάση στην ισπανική AS και στο Cadena SER, εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η επαφή δεν ήταν αρκετή για να καταλογιστεί παράβαση.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση του προπονητή της Σανταντέρ, Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεθ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «98 στους 100» που θα παρακολουθούσαν τη φάση δεν θα έδιναν πέναλτι, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας του VAR.

Η συζήτηση εντάθηκε ακόμη περισσότερο εξαιτίας μιας δεύτερης επίμαχης απόφασης, όταν πέναλτι που αρχικά καταλογίστηκε υπέρ της Σανταντέρ για χέρι του Τσουαμενί ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Παρά την αγωνιστική ανωτερότητα και την τελική επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης, οι δύο φάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ισπανικής αθλητικής επικαιρότητας, επαναφέροντας τη συζήτηση για τη συνέπεια των διαιτητικών αποφάσεων και τη χρήση του VAR.

Αν μια αντίστοιχη φάση συνέβαινε σε ελληνικό αγώνα, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις και πόσο θα διαρκούσε η συζήτηση γύρω από τη διαιτητική απόφαση;