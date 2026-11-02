Πεντάρα του Πανιωνίου, νίκες για ΑΕΛ και Νίκη Βόλου – Το πανόραμα της 9ης αγωνιστικής

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τον Πανιώνιο να πετυχαίνει τη νίκη της αγωνιστικής, την ΑΕΛ και τη Νίκη Βόλου να παίρνουν σημαντικά τρίποντα συνεχίστηκε η 9η αγωνιστική της Superbet League 2, ενώ η αυλαία πέφτει σήμερα (2/11) με την αναμέτρηση Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς.

Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε ήταν η εμφατική επικράτηση του Πανιωνίου με 5-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό. Οι «κυανέρυθροι» πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση, διατηρώντας την επαφή τους με την κορυφή.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού Β', προσθέτοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της. Αντίστοιχα, η Νίκη Βόλου άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής το Σάββατο (31/10), επικρατώντας με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Στη Σύρο, η Ελλάς πήρε σπουδαίο τρίποντο απέναντι στην Athens Kallithea, χάρη στο γκολ του Τσιαντούλα στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0. Αντίθετα, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ Β αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Ζάκυνθο, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις με τον Γκιόκα, ενώ με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR Β' με τον Πύργο.

Στη Χρυσούπολη, ο Πανθρακικός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Νέστου με 3-1, παίρνοντας ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα. Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (2/11, 15:00), με την πρωτοπόρο Μαρκό να υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας την ευκαιρία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Αν. Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β 2-1

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός 5-0

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea 1-0

ΠΑΟΚ Β – Ζάκυνθος 1-1

Αστέρας AKTOR B – Πύργος 1-1

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς (15:00 YouTube SL2, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Βαθμολογία

1. Μαρκό – 22 *

2. Πανιώνιος – 17

3. Athens Kallithea – 17

4. ΑΕΛ Novibet – 16

5. Νίκη Βόλου – 14

6. Ελλάς Σύρου – 13

7. Παναργειακός – 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας – 11

9. Πανσερραϊκός – 10

10. Αστέρας AKTOR Β' – 10

11. Πύργος – 9

12. ΠΑΟΚ Β'– 9

13. Απόλλων Καλαμαριάς – 8 *

14. Νέστος Χρυσούπολης – 8

15. Ολυμπιακός Β' – 6

16. Ζάκυνθος – 4

Επόμενη αγωνιστική (10η)

- Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό

- Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας AKTOR Β'

- Πύργος – ΠΑΟΚ Β

- Ολυμπιακός Β' – Ελλάς Σύρου

- Παναργειακός – ΑΕΛ Novibet

- Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός

- Athens Kallithea – Πανιώνιος

- Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου