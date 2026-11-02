ΑΕΚ: Έμεινε χωρίς γκολ μετά από 2,5 μήνες

Για πρώτη φορά μετά το 0-0 με τη Λέφσκι στη Σόφια έμεινε η ΑΕΚ χωρίς γκολ σε παιχνίδι της.

Αν κάτι χαρακτηρίζει την ΑΕΚ φέτος είναι η επιθετική της λειτουργία, σπάζοντας τα κοντέρ της παραγωγικότητας. Βεβαίως, αυτό συμβαίνει κυρίως στα εντός έδρας όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι ασταμάτητη, ωστόσο και μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αν και έχασε πολλούς βαθμούς, πάντα έβρισκε γκολ. Ακόμα και κόντρα σε αντιπάλους, όπως η Σαχτάρ και η Μάντσεστερ Σίτι.

Στα δύο από τα 16 φετινά παιχνίδια που η Ένωση δεν κατάφερε να σκοράρει ήταν το 0-0 με τη Λέφσκι Σόφιας και η χθεσινή ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0. Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ είχε κάποιες καλές στιγμές για να σκοράρει, με χαρακτηριστική την ευκαιρία του Ζίνι, όπου ο Πένια κάνει εξαιρετική επέμβαση, αλλά τελικά έμεινε χωρίς γκολ μετά από 2,5 μήνες.

