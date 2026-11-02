Αυλαία σε Περιστέρι και Νίκαια

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η δράση στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League πέφτει με δυο δυνατά ματς σε Περιστέρι και Νίκαια. Στις 18:00 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο Elabet, λίγες μέρες μετά τη νίκη του στο Πανθεσσαλικό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Οι Περιστεριώτες θέλουν να επαναλάβουν τον θρίαμβο, για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα, ενώ οι «κυανέρυθροι», μετά την οριστικοποίηση του -3, «καίγονται» για βαθμούς.

Καλαμάτα και Ηρακλής κοντράρονται στις 19:30 στη Νίκαια, με τις δύο νεοφώτιστες να ψάχνουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει κι άλλο στη βαθμολογία. Και οι δύο τα πάνε αρκετά καλά έως τώρα, θέλοντας να σταθεροποιήσουν τις καλές τους εμφανίσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:

Κηφισιά Tutu Deals-Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός-Άρης 3-0

Παναιτωλικός-ΟΦΗ 0-2

ΠΑΟΚ-Αστέρας Aktor 2-1

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2/11

18:00 Ατρότητος-Βόλος Elabet Novasports Prime

19:30 Καλαμάτα-Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη Novasports 2

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 24

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 22

3. ΠΑΟΚ 9 18

4. ΑΕΚ 8 17

5. ΑΡΗΣ 9 16

6. ΟΦΗ 9 16

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 11

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 10

9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 8 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 9

11. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 6

12. ASTERAS AKTOR 9 6

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 7 2

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 8 0