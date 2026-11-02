ΟΦΗ: Έφτασε τις 15 νίκες ο Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται στην 8η θέση των προπονητών του ΟΦΗ με τις περισσότερες νίκες στη Super League.

Έχοντας συμπληρώσει έναν χρόνο στο τιμόνι του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης έχει να επιδείξει πολλά επιτεύγματα. Εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup που προστέθηκαν στην τροπαιοθήκη των Κρητικών, ο Έλληνας τεχνικός καταρρίπτει κι άλλα ρεκόρ.

Με τη νίκη στο Αγρίνιο, ο Κόντης έφτασε τις 15 νίκες στη Super League, πιάνοντας τον Νίκο Νιόπλια στην 8η θέση των πολυνίκων προπονητών του συλλόγου. Όπως όλα δείχνουν ο 51χρονος τεχνικός θα προσπεράσει το επόμενο διάστημα τους Νίκο Αναστόπουλο, Ζντένεκ Σκάζνι που έχουν από 16 νίκες, και τους Γιάννη Σαμαρά και Νίκο Αλέφαντο με 18.