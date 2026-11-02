Στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, όλα τα βλέμματα στο ντέρμπι Νέας Ιωνίας - ΑΕΚ

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Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το απόλυτο και να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα (2/11) η 5η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, με το ντέρμπι ανάμεσα στον ΟΦΝ Ιωνίας και την ΑΕΚ να... τραβάει τα βλέμματα.

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνέχισε την αήττητη πορεία του, επικρατώντας με 35-22 του Αθηναϊκού. Ο Δικέφαλος έφτασε τους εννέα βαθμούς και διατήρησε το προβάδισμά του μετά από πέντε αγωνιστικές.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Αναγέννηση Άρτας, η οποία επικράτησε με 35-28 του ΑΕΣΧ Πυλαίας, φτάνοντας τους επτά βαθμούς και παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, μαζί με την ΑΕΚ.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, το ΑΕΠ Πανόραμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων με 32-26, ανεβαίνοντας στους έξι βαθμούς και διατηρώντας την επαφή του με την πρώτη τετράδα.

Από την πλευρά του, ο ΑΟ Προσοτσάνης πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στο ΓΑΣ Καματερού με 30-28, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, φτάνοντας τους δύο βαθμούς.

Η αυλαία πέφτει σήμερα με την αναμέτρηση του ΟΦΝ Ιωνίας απέναντι στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η Νέα Ιωνία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με οκτώ βαθμούς, ενώ η Ένωση ακολουθεί με επτά και έχει την ευκαιρία να προσπεράσει την αντίπαλό της. Το ντέρμπι θα αρχίσει στις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΑΟ Προσοτσάνης – ΓΑΣ Καματερού 28-30 Αναγέννηση Άρτας – ΑΕΣΧ Πυλαίας 35-28 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – ΑΕΠ Πανόραμα 26-32 ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός ΑΣΒ 35-22 ΟΦΝ Ιωνίας – ΑΕΚ 2/11, 17:00

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 ΠΑΟΚ 9 2 ΟΦΝ Ιωνίας 8 3 ΑΕΚ 7 4 Αναγέννηση Άρτας 7 5 ΑΕΠ Πανόραμα 6 6 ΓΑΣ Καματερού 5 7 Αθηναϊκός ΑΣΒ 4 8 ΑΟ Προσοτσάνης 2 9 ΑΕΣΧ Πυλαίας 0 10 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (7/11)

ΓΑΣ Καματερού – Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

ΑΕΣΧ Πυλαίας – ΑΟ Προσοτσάνης

ΟΦΝ Ιωνίας – Αναγέννηση Άρτας

ΑΕΠ Πανόραμα – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Αθηναϊκός ΑΣΒ.