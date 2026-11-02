Παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν με το απόλυτο Παναθηναϊκός και Αστέρας

Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το απόλυτο και την κορυφή της βαθμολογίας ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Women's Football League, την ώρα που Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης συνεχίζουν χωρίς απώλειες.

Στην κορυφή της Women's Football League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968, επικρατώντας με 5-0 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο Δικέφαλος συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς.

Στο κυνήγι της κορυφής παρέμεινε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών, φεύγοντας με το διπλό και το ευρύ 4-0. Οι φιλοξενούμενες έφτασαν τους 12 βαθμούς, έχοντας τέσσερις νίκες σε τέσσερις ολοκληρωμένους αγώνες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη, επικρατώντας του ΟΦΗ με 4-0. Οι «πράσινες» διατήρησαν επίσης το απόλυτο, φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ευρεία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε με 5-0 της Κηφισιάς, φτάνοντας τους 10 βαθμούς και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η ΡΕΑ αξιοποίησε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου, ανεβαίνοντας στους επτά βαθμούς. Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Βόλος, ο οποίος λύγισε με 1-0 την αντίσταση της Αγίας Παρασκευής, φτάνοντας επίσης τους επτά βαθμούς.

Υπενθυμίζεται πως παραμένουν δύο εκκρεμότητες από την 4η αγωνιστική, καθώς το Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης διακόπηκε στο ημίχρονο λόγω κακοκαιρίας, με το σκορ στο 0-0, ενώ αναμένεται απόφαση για την αναμέτρηση ΡΕΑ - ΠΑΣ Πύργος 1968.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0 Κηφισιά – ΑΕΚ 0-5 Σειρήνες Γρεβενών – Αστέρας Τρίπολης 0-4 ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΠΑΟΚ 0-5 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-4 Βόλος ΝΠΣ – Αγία Παρασκευή 1-0

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 ΠΑΟΚ 15 2 Αστέρας Τρίπολης 12 3 Παναθηναϊκός 12 4 ΑΕΚ 10 5 ΡΕΑ 7 6 Βόλος ΝΠΣ 7 7 Αγία Παρασκευή 6 8 Κηφισιά 4 9 ΠΑΣ Πύργος 1968 3 10 Σειρήνες Γρεβενών 3 11 ΟΦΗ 1 12 Οδυσσέας Μοσχάτου -2

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 7-8 Νοεμβρίου)