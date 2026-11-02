Παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν με το απόλυτο Παναθηναϊκός και Αστέρας

Στην κορυφή της Women's Football League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968, επικρατώντας με 5-0 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο Δικέφαλος συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς.
Στο κυνήγι της κορυφής παρέμεινε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών, φεύγοντας με το διπλό και το ευρύ 4-0. Οι φιλοξενούμενες έφτασαν τους 12 βαθμούς, έχοντας τέσσερις νίκες σε τέσσερις ολοκληρωμένους αγώνες.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη, επικρατώντας του ΟΦΗ με 4-0. Οι «πράσινες» διατήρησαν επίσης το απόλυτο, φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.
Ευρεία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε με 5-0 της Κηφισιάς, φτάνοντας τους 10 βαθμούς και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η ΡΕΑ αξιοποίησε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου, ανεβαίνοντας στους επτά βαθμούς. Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Βόλος, ο οποίος λύγισε με 1-0 την αντίσταση της Αγίας Παρασκευής, φτάνοντας επίσης τους επτά βαθμούς.
Υπενθυμίζεται πως παραμένουν δύο εκκρεμότητες από την 4η αγωνιστική, καθώς το Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης διακόπηκε στο ημίχρονο λόγω κακοκαιρίας, με το σκορ στο 0-0, ενώ αναμένεται απόφαση για την αναμέτρηση ΡΕΑ - ΠΑΣ Πύργος 1968.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
|
Αναμέτρηση
|
Σκορ
|
ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου
|
2-0
|
Κηφισιά – ΑΕΚ
|
0-5
|
Σειρήνες Γρεβενών – Αστέρας Τρίπολης
|
0-4
|
ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΠΑΟΚ
|
0-5
|
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
|
0-4
|
Βόλος ΝΠΣ – Αγία Παρασκευή
|
1-0
Η βαθμολογία
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Βαθμοί
|
1
|
ΠΑΟΚ
|
15
|
2
|
Αστέρας Τρίπολης
|
12
|
3
|
Παναθηναϊκός
|
12
|
4
|
ΑΕΚ
|
10
|
5
|
ΡΕΑ
|
7
|
6
|
Βόλος ΝΠΣ
|
7
|
7
|
Αγία Παρασκευή
|
6
|
8
|
Κηφισιά
|
4
|
9
|
ΠΑΣ Πύργος 1968
|
3
|
10
|
Σειρήνες Γρεβενών
|
3
|
11
|
ΟΦΗ
|
1
|
12
|
Οδυσσέας Μοσχάτου
|
-2
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 7-8 Νοεμβρίου)
-
Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ
-
Βόλος ΝΠΣ – Σειρήνες Γρεβενών
-
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ
-
Αγία Παρασκευή – Κηφισιά
-
Παναθηναϊκός – ΡΕΑ
-
ΑΕΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968