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Παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν με το απόλυτο Παναθηναϊκός και Αστέρας

Ποδόσφαιρο
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Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το απόλυτο και την κορυφή της βαθμολογίας ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Women's Football League, την ώρα που Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης συνεχίζουν χωρίς απώλειες.

Στην κορυφή της Women's Football League παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968, επικρατώντας με 5-0 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο Δικέφαλος συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς.

Στο κυνήγι της κορυφής παρέμεινε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών, φεύγοντας με το διπλό και το ευρύ 4-0. Οι φιλοξενούμενες έφτασαν τους 12 βαθμούς, έχοντας τέσσερις νίκες σε τέσσερις ολοκληρωμένους αγώνες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη, επικρατώντας του ΟΦΗ με 4-0. Οι «πράσινες» διατήρησαν επίσης το απόλυτο, φτάνοντας τους 12 βαθμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ευρεία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε με 5-0 της Κηφισιάς, φτάνοντας τους 10 βαθμούς και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η ΡΕΑ αξιοποίησε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου, ανεβαίνοντας στους επτά βαθμούς. Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο Βόλος, ο οποίος λύγισε με 1-0 την αντίσταση της Αγίας Παρασκευής, φτάνοντας επίσης τους επτά βαθμούς.

Υπενθυμίζεται πως παραμένουν δύο εκκρεμότητες από την 4η αγωνιστική, καθώς το Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης διακόπηκε στο ημίχρονο λόγω κακοκαιρίας, με το σκορ στο 0-0, ενώ αναμένεται απόφαση για την αναμέτρηση ΡΕΑ - ΠΑΣ Πύργος 1968.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση

Σκορ

ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου

2-0

Κηφισιά – ΑΕΚ

0-5

Σειρήνες Γρεβενών – Αστέρας Τρίπολης

0-4

ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΠΑΟΚ

0-5

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

0-4

Βόλος ΝΠΣ – Αγία Παρασκευή

1-0

Η βαθμολογία

Θέση

Ομάδα

Βαθμοί

1

ΠΑΟΚ

15

2

Αστέρας Τρίπολης

12

3

Παναθηναϊκός

12

4

ΑΕΚ

10

5

ΡΕΑ

7

6

Βόλος ΝΠΣ

7

7

Αγία Παρασκευή

6

8

Κηφισιά

4

9

ΠΑΣ Πύργος 1968

3

10

Σειρήνες Γρεβενών

3

11

ΟΦΗ

1

12

Οδυσσέας Μοσχάτου

-2

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 7-8 Νοεμβρίου)

  • Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ

  • Βόλος ΝΠΣ – Σειρήνες Γρεβενών

  • Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

  • Αγία Παρασκευή – Κηφισιά

  • Παναθηναϊκός – ΡΕΑ

  • ΑΕΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968

Παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν με το απόλυτο Παναθηναϊκός και Αστέρας