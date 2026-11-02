Σανταμαρία: «Εξαιρετική εβδομάδα, έχουμε μπροστά μία μεγάλη πρόκληση» (pic)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Μπατίστ Σανταμαρία έστειλε μήνυμα... αντεπίθεσης, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Γάλλος χαφ πήρε εκ νέου θέση βασικού απέναντι στον Astera, έχοντας αυτή τη φορά παρτενέρ στον χώρο του κέντρου τον Χρήστο Ζαφείρη.

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ, ο Μπατίστ Σανταμαρία με ποστάρισμα στα social media ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εξαιρετική εβδομάδα, ανακτούμε δυνάμεις και την επόμενη εβδομάδα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση».

Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν ο Δικέφαλος βρεθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των ασπρόμαυρων πριν τη νέα διακοπή των Εθνικών ομάδων.