Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Σάσα Ζβέρεφ είναι και επίσημα από σήμερα ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ο 30ος που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα.

Έχοντας κατακτήσει φέτος δύο Grand Slam τίτλους, ο 29χρονος Γερμανός είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης της σεζόν και θα αποχαιρετήσει τη χρονιά από αυτή τη θέση για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, βέβαια. είχαν φέτος τα προβλήματά τους, όμως ο Ζβέρεφ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες και ζει με το... σπαθί του την καλύτερή του φάση!

Κατά τα άλλη, μεγάλη είναι η στιγμή και για τον Ραφαέλ Χόδαρ, που στα 20 του χρόνια κατάφερε σε... χρόνο-ρεκόρ να μπει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top 10.

Ρεκόρ για Σακελλαρίδη, πτώση για Τσιτσιπά

Career high και για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, που ανέβηκε στο Νο.129 (+3) και έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον μεγάλο του στόχο. το Top 100.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τέλος, είχε μια μικρή πτώση και είναι αυτή την εβδομάδα στο Νο.34 (-1).

Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν το ATP Finals είναι το Masters στο Παρίσι, που ξεκινάει σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, στο Νο.1 παραμένει η Έλενα Ριμπάκινα, που εξασφάλισε στο Τόκιο την κορυφή και στο τέλος της σεζόν.

Η θριαμβεύτρια στην ιαπωνική πρωτεύουσα, η Ντιάνα Σνάιντερ, ισοφάρισε το career high της (Νο.11) και χτυπάει πλέον την πόρτα της πρώτης δεκάδας.

Ρεκόρ καριέρας σημείωσε η 36χρονη Σοράνα Κιρστέα με την άνοδό της στο Νο.15, στην τελευταία σεζόν της καριέρας της!

Η Μαρία Σάκκαρη, από την πλευρά της, είναι και αυτή την εβδομάδα στο Νο.30 του κόσμου και το Χονγκ Κονγκ που ξεκινάει σήμερα είναι το τελευταίο της τουρνουά για τη φετινή σεζόν.