Δεν ενεργοποίησαν την οψιόν ανανέωσης του Τόπιτς οι Θάντερ - Μένει ελεύθερος το καλοκαίρι

Οι Θάντερ αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν του συμβολαίου του Νίκολα Τόπιτς για τη σεζόν 2027-28. Ο Σέρβος γκαρντ θα μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Η ομάδα της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις οψιόν για το τέταρτο έτος του συμβολαίου του Τζάρεντ ΜακΚέιν, ύψους 6,8 εκατομμυρίων δολαρίων, και για το τρίτο έτος του Τόμας Σόρμπερ, ύψους 5,1 εκατομμυρίων. Αντίθετα, άφησε ανενεργή την οψιόν του Τόπιτς, αξίας 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 21χρονος γκαρντ, που επιλέχθηκε στο Νο 12 του ντραφτ το 2024, έχασε ολόκληρη την πρώτη σεζόν του λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων και ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Ιανουάριο. Την περασμένη σεζόν έπαιξε σε μόλις 10 αγώνες, ενώ φέτος δεν έχει αγωνιστεί, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση τον Ιούνιο.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είχε κατά μέσο όρο 5,2 πόντους, 4,4 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ σε 14 λεπτά συμμετοχής στα 10 παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Στα playoffs αγωνίστηκε σε εννέα ματς, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.