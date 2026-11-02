Στην κορυφή η ΑΕΚ, «επτάρα» για τον ΠΑΟΚ και δεύτερος ο Πύργος

Με την ΑΕΚ να διατηρεί την πρωτοπορία, τον Πύργο 2024 να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει στις νίκες με εμφατικό τρόπο, συνεχίστηκε η δράση στη Futsal Super League, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής

Στην κορυφή της βαθμολογίας παρέμεινε η ΑΕΚ, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Ερμή Ζωγράφου, επικρατώντας εκτός έδρας με 9-1. Η Ένωση έφτασε τους 18 βαθμούς σε επτά αναμετρήσεις, διατηρώντας το προβάδισμά της στη μάχη της πρώτης θέσης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Πύργος 2024, ο οποίος συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, επικρατώντας με 9-2 του Ολυμπιακού Σαλαμίνας. Με αυτή τη νίκη έφτασε τους 16 βαθμούς και παρέμεινε σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή.

Ευρεία νίκη πανηγύρισε και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβλήθηκε με 7-3 του Κορυδαλλού, φτάνοντας τους 12 βαθμούς σε έξι αναμετρήσεις. Ο Δικέφαλος βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από τις δύο πρώτες ομάδες, ενώ συνεχίζει την προσπάθειά του να πλησιάσει τις υψηλότερες θέσεις.

Σημαντική νίκη σημείωσε και ο Μινώταυρος Ταύρου, ο οποίος επικράτησε με 7-4 της Αθήνας 90, ανεβαίνοντας στους οκτώ βαθμούς και καταλαμβάνοντας την έκτη θέση.

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τρίτη (3/11), με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Δούκα και την ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς σε πέντε αγώνες και έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο την κορυφή.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ ΠΑΟΚ – Κορυδαλλός 7-3 Ερμής Ζωγράφου – ΑΕΚ 1-9 Μινώταυρος Ταύρου – Αθήνα 90 7-4 Πύργος 2024 – Ολυμπιακός Σαλαμίνας 9-2 Δούκας – ΑΕΛ 3/11, 20:00

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 ΑΕΚ 7 18 2 Πύργος 2024 7 16 3 Δούκας 5 13 4 ΠΑΟΚ 6 12 5 ΑΕΛ 6 10 6 Μινώταυρος Ταύρου 7 8 7 Ερμής Ζωγράφου 7 7 8 Ολυμπιακός Σαλαμίνας 6 7 9 Κορυδαλλός 7 6 10 Αθήνα 90 5 5 11 ΑΟ Τράχωνες Αλίμου 5 3 12 Παναθηναϊκός 6 0

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής