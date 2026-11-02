Ιταλός elite διαιτητής στο ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης

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Η UEFA όρισε τον Μαουρίτσιο Μαριάνι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τον 44χρονο Μαουρίτσιο Μαριάνι επέλεξε η UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη (4/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ιταλός ρέφερι είναι elite και έχει διαιτητεύσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, με τη Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League και με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, στο παιχνίδι των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Μαριάνι είχε έρθει στη χώρα μας το 2023 για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στη Super League (1-3).

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι, Στέφανο Αλάσιο, 4ος ο Σιμόνε Σότσα, ενώ στο VAR ο Αλεάντρο Ντι Πάολο με βοηθό τον Βαλέριο Μαρίνι.

