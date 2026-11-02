Tesla: Τουλάχιστον 28 νεκροί που εγκλωβίστηκαν μέσα σε φλεγόμενα οχήματα

Στις 10 Οκτωβρίου 2024, ο οδηγός ενός Tesla Model Y βγήκε από τον δρόμο κοντά στην πόλη Anseong της Νότιας Κορέας και έπεσε πάνω σε έναν τοίχο.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ένας διερχόμενος οδηγός φορτηγού προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα. Ο οδηγός πέθανε μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Ακόμα και δύο χρόνια αργότερα, παραμένει ασαφές γιατί οι πόρτες δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Αυτό προκύπτει από έγγραφα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του Υπουργείου Μεταφορών, τα οποία είναι διαθέσιμα στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Παρόμοια τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με πυρκαγιές έχουν σημειωθεί ωστόσο και σε άλλες χώρες.

Περίπλοκος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης

Κανονικά, οι πόρτες των οχημάτων Tesla ανοίγουν ηλεκτρικά. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενεργοποιούνται μηχανικά συστήματα απασφάλισης των θυρών, που επιτρέπουν στους επιβάτες να βγουν έγκαιρα από το όχημα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα συστήματα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο Tesla.

Στο Model Y, η πόρτα του οδηγού μπορεί να ανοίξει χρησιμοποιώντας έναν μοχλό δίπλα στους διακόπτες παραθύρων, όμως για τις πίσω πόρτες περιγράφει το εγχειρίδιο κατόχου τα εξής βήματα: Πρώτον, πρέπει να αφαιρεθεί ένα χαλάκι από την θήκη της πόρτας. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρεθεί ένα κάλυμμα, για να μπορέσει να τραβήξει ο επιβάτης μία ντίζα και να ανοίξουν οι πόρτες. Η Tesla επισημαίνει μάλιστα, ότι δεν είναι όλα τα Model Y εξοπλισμένα με τέτοιο χειροκίνητο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για τις πίσω πόρτες.

Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο για τους επιβάτες να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν αυτές τις διαδικασίες εγκαίρως, ενώ και οι διασώστες δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν εύκολα και γρήγορα τις πόρτες από έξω.

Τι ζητούν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ερευνητές εντόπισαν ντίζες χειροκίνητου απεγκλωβισμού στις μπροστινές και πίσω πόρτες, ωστόσο δεν έγινε σαφές αν ήταν πράγματι λειτουργικές και προσβάσιμες στον οδηγό. Δυστυχώς, δεν ήταν εφικτή η ανάκτηση των δεδομένων του οχήματος, επειδή η φωτιά είχε καταστρέψει την κάρτα μνήμης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία απέδωσε τον θάνατο του άνδρα στην ταχεία συσσώρευση θερμότητας που προκαλείται από τη θερμική διαφυγή στα στοιχεία της μπαταρίας. Αυτή η λεγόμενη «θερμική διαφυγή» στις μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη πυρκαγιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή της Νότιας Κορέας, η οποία εξέτασε τον CEO της αντιπροσωπείας της Tesla. Μια οργάνωση καταναλωτών υπέβαλε μήνυση κατά της Tesla Korea και τριών στελεχών της στις αρχές Οκτωβρίου, κατηγορώντας τους ότι δεν αποκάλυψαν και δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τις ελλείψεις ασφαλείας. Η οργάνωση απαιτεί να μπορούν να ανοίγουν γρήγορα οι πόρτες των οχημάτων, ακόμη και χωρίς ρεύμα, από οποιαδήποτε θέση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

15 θάνατοι μόνο στις ΗΠΑ

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χάσει τη ζωή τους σε καταγεγραμμένα ατυχήματα που αφορούν οχήματα Tesla, όπου οι πόρτες προφανώς δεν άνοιξαν μετά από σύγκρουση. Το Bloomberg News κατέγραψε τουλάχιστον 15 θανάτους σε δώδεκα ατυχήματα στις ΗΠΑ.

Στη Γερμανία, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2018 σε ατυχήματα που αφορούν οχήματα Tesla, όπου οι πόρτες δεν άνοιξαν μετά την πρόσκρουση. Τέσσερα άτομα πέθαναν το 2024 σε πυρκαγιά σε Tesla στο Τορόντο του Καναδά και ένας οδηγός πέθανε στο φλεγόμενο Model Y του στο Anseong της Νότιας Κορέας το 2024.

Πηγή: ieidiseis.gr