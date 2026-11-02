Η προφητεία: «Ο Αντίνο είναι ο νέος Ντι Μαρία, τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει αυτό που είδαν οι φίλαθλοι από τον νεαρό Αργεντινό, τον οποίοι ήθελαν στον Πειραιά, αλλά τον πήρε ο Παναθηναϊκός.

Να βρεθεί Ολυμπιακός να πει καλή κουβέντα για οτιδήποτε Παναθηναϊκό, είναι στα όρια του αδύνατου. Καμιά φορά όμως, από… σπόντα λέγονται αλήθειες. Σε σημείο να θεωρούνται προφητείες και να τις θυμόμαστε κάτι τέτοιες στιγμές.

Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε… μαγικά στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 21 του χρόνια. Τον περασμένο Γενάρη δόθηκαν τεράστια ποσά και μαζί τεράστιος αγώνας για να έρθει στην Ελλάδα για τους «πράσινους».

Τα εύσημα, πάντως, αξίζουν και στον Ολυμπιακό. Εκείνοι είχαν ξεχωρίσει τον παίκτη μήνες πριν. Προσπάθησαν για καιρό, αλλά δεν μπόρεσαν να τον αποκτήσουν απ’ τους Αργεντινούς. Αυτό που κατάφερε ο Παναθηναϊκός.

Πρόλαβαν όμως, να γίνουν ιστορικές προφητείες. Με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να… δοξάζει τον νεαρό που έμελλε λίγο καιρό μετά να φορέσει τη φανέλα που μισεί ο Κώστας Καραπαπάς.

«Νέος Ντι Μαρία», είναι η περιγραφή που είχε κάνει για τον ποδοσφαιριστή. «Τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες». Οι 24 απέτυχαν. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθούν τα εύσημα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Κάτι έβλεπαν και δικαιώνονται. Μετά από μόλις μερικούς μήνες του Αντίνο στην Ευρώπη και στα 21 του χρόνια.

Ο Κώστας Καραπαπάς και κάθε άνθρωπος των «ερυθρόλευκων», θα ήθελαν να έχουν κάνει τη χειρότερη πρόβλεψη της ζωής τους. Θα παρακαλούσαν να είναι επιπέδου Τετέι, για τον οποίο υπήρχε διαρροή των «ερυθρόλευκων» πως ουσιαστικά δεν άξιζε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πάει δανεικός στη Ρίο Άβε.

Με τον Αντίνο, «χτύπησαν φλέβα». Στη θεωρία. Γιατί στην πράξη, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, ο Παναθηναϊκός έπεισε τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ που ήθελε να «σπρώξει» τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ, ο Παναθηναϊκός τον έφερε στην Ευρώπη. Και τώρα έχει ένα απ’ τα καλύτερα – αν όχι το καλύτερο – αριστερά εξτρέμ στο πρωτάθλημα.