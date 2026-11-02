Γυναίκες: Ελληνίδες έτοιμες για το «American Dream»!

Το κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών των Η.Π.Α άρχισε χθες (1/11) με τον αγώνα Notre Dame – Villanova (99-75), ενώ από σήμερα (2/11) οι υπόλοιπες ομάδες μπαίνουν στη μάχη του NCAA, διεκδικώντας τον φετινό τίτλο.

Μαζί με το πρωτάθλημα θα αρχίσει και το ταξίδι αρκετών Ελληνίδων αθλητριών, οι οποίες έχουν επιλέξει να συνδυάσουν το μπάσκετ με τις σπουδές, φιλοδοξώντας να κάνουν πραγματικότητα το δικό τους αμερικανικό όνειρο!

Η Άννα Λαγωνικάκη, η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο W Rising Stars της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, τρία χρόνια μετά την μεταγραφή της από τον ΟΑΧ στον Παναθηναϊκό, από φέτος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις και στο NCAA καθώς θα συνεχίσει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Berkeley και θα φορέσει την φανέλα των California Golden Bears. Μαζί με την διεθνή σέντερ, στο ίδιο πανεπιστήμιο βρίσκεται και η τεταρτοετής, πρώην παίκτρια του Άρη, Αναστασία Δροσούνη.

Στις Η.Π.Α θα συνεχίσει την πορεία της και η Αποστολία Ζορμπαλά, πρώτη σκόρερ της Εθνικής Νεανίδων στο Ευρωμπάσκετ U18 που πραγματοποιήθηκε στην Τουλτσέα. Η νεαρή γκαρντ η οποία αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, μετακόμισε στο Τέξας όπου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της ως φοιτήτρια στο University of Texas at El Paso και στους UTEP Miners.

Το άλμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έκανε και η διεθνής με την Εθνική Νεανίδων U18, Ιωάννα Σαμαντά, η οποία επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές της στη Φιλαδέλφεια στο La Salle University. Η πορεία της Ελληνίδας φόργουορντ άρχισε από τη Χαλκίδα, συνεχίστηκε στο Βόλο όπου αγωνίστηκε με την Ανόρθωση κατακτώντας τον τίτλο της MVP του W Rising Stars, και από φέτος φιλοδοξεί να …εξερευνήσει το NCAA με τους Explorers.

H Σαμαντά είναι η μία από τις τρεις παίκτριες της Ανόρθωσης Βόλου που μετακόμισαν στις Η.Π.Α αφού την ίδια πορεία ακολούθησαν η Έφη Φωνιαδάκη και η Δέσποινα Μπασδέκη. Η πρώτη πήρε υποτροφία στο South Georgia Technical College και η δεύτερη στο Laramie County Community College. Οι ομάδες των δυο πανεπιστημίων αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα NJCAA (National Junior College Athletic Association).

Η Ειρήνη Ανδρέου από τα νότια προάστια και τον Πρωτέα Βούλας, εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια όπου θα συνδυάσει τις σπουδές της στο Saint Mary’s College με το μπάσκετ φορώντας τη φανέλα των Gaels, ενώ η διεθνής Κατερίνα Υφαντοπούλου, πρώην παίκτρια του Παναθηναϊκού, προβάρει ήδη ως πρωτοετής φοιτήτρια στο Georgia State την φανέλα των Panthers.

H Τζοάνα Ταμπάκου, διεθνής σέντερ και πρώην παίκτρια του Αθηναϊκού Qualco, έκανε το μεγάλο βήμα για να συνεχίσει τις σπουδές της στο Kansas State και να αγωνιστεί με τις WildCats.

Σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αθλήτριες η πορεία των οποίων θα αρχίσει από την φετινή αγωνιστική περίοδο, στις Η.Π.Α. παραμένουν οι: Βασιλική Χωλοπούλου η οποία πήρε μεταγραφή από το Columbia στο Loyola όπου θα αγωνιστεί με τους Chicago Ramblers, Λυδία Χατήρα στο Harvard (Crimson), Αριστέα Παρασκευοπούλου στην Πενσυλβάνια (Penn Quakers) και η Μυρτώ Λιανούδη όπου σπουδάζει στην ίδια πολιτεία αλλά σε διαφορετικό πανεπιστήμιο (Lehigh University) και αγωνίζεται με τους Lehigh Mountain Hawks, Κωνσταντίνα Μαντζιώρη στο Lindenwood (Lions), Αγγελική Ζιάκα και η Θεώνη Τσιάμη οι οποίες είναι συμφοιτήτριες στο UC Davis και συμπαίκτριες στους Aggies και, Ηλέκτρα Λυκάκη στο Central Connecticut State University (Blue Devils).