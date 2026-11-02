Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Άρης για τον «χαμό» του Στέργιου Γούσιου

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η ΚΑΕ Άρης έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντα Στέργιου Γούσιου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Στέργιου Γούσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκλιπών αποτέλεσε θρυλική μορφή για τον ΑΡΗ, όντας ένας από τους σπουδαίους καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας 55-65. Υπήρξε «σημαία» της ομάδας για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Ομάδας. Στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος των παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών του ΑΡΗ και το 2024 τιμήθηκε από τον Α.Σ. ΑΡΗΣ κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 110 χρόνων του συλλόγου για τη συνολική προσφορά του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

