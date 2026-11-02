Σάκκαρη: «Έπρεπε να δουλέψω στο δεύτερο σετ»

Η Μαρία Σάκκαρη πιέστηκε στο δεύτερο σετ από την Κάρολ Λι, όμως βρήκε τον δρόμο προς τη φάση των «16» του Χονγκ Κονγκ.

«Στο πρώτο σετ, νομίζω ότι ήμουν πολύ αποτελεσματική», είπε στην on court συνέντευξή της η 31χρονη Ελληνίδα. «Στο δεύτερο σετ εκείνη άρχισε να παίζει πολύ καλύτερα. Το περίμενα, είναι πολύ καλή παίκτρια. Ανέβασε το επίπεδό της σε αυτό το δεύτερο σετ και έπρεπε να δουλέψω λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την πρώτη μου νίκη στο Χονγκ Κονγκ».

Και κατέληξε μιλώντας για το τουρνουά: «Είναι καταπληκτικό! Έχει ψηφιστεί το καλύτερο 250άρι της σεζόν και υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Πολύ ωραίο κοινό, η πόλη είναι απίστευτη, οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να επιλέξω καλύτερο μέρος για να κλείσω τη σεζόν».

Η Μαρία θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη νικήτρια του αγώνα Ίνγκλις-Τζόιντ.