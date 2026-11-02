Ξέσπασμα Μπρινιόλι για την… ευχή θανάτου στο παιδί του: «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες εκφράσεις» (pics)

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Ένα απαράδεκτο σχόλιο για το παιδί του δέχτηκε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι και αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας πως «δεν θα μείνω σιωπηλός».

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι προχώρησε σε μια σοβαρότατη καταγγελία για μια απειλή που δέχτηκε για το παιδί του μέσω Instagram. Κάποιος έγραψε ένα απαράδεκτο σχόλιο στον Ιταλό γκολκίπερ: «Να σου πεθάνει το παιδί, ρε γαμ...».

Η αντίδραση του Μπρινιόλι ήταν άμεση, ο οποίος κοινοποίησε το επίμαχο σχόλιο και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το να εύχεσαι τον θάνατο του παιδιού κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία οπαδική προτίμηση, καμία αντιπαλότητα και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογήσουν τέτοιες εκφράσεις.

Ούτε στον αθλητισμό ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θα μείνω σιωπηλός».