Γιαννάκης: «Δεν θα είμαι υποψήφιος για την ΕΟΚ - Αισθάνθηκα αδύναμος όταν αποβλήθηκα»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε για τον στημένο αγώνα του Φάρου με τον Άρη το 2018, για τον οποίο κατέθεσε, και τόνισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην διοίκηση της ΕΟΚ.

Δηλώσεις από την Ευελπίδων έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης μετά την κατάθεσή του για το σκάνδαλο του αιώνα, αποκαλύπτοντας ότι είχε μονάχα τυπικές σχέσεις με τον Βαγγέλη Λιόλιο και ότι ένιωσε αδύναμος όταν αποβλήθηκε αδίκως από την στημένο αγώνα του Φάρου με τον Άρη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μίλησα γι'αυτό που μου συνέβη, που ξέρετε οι περισσότεροι πώς αισθάνθηκα. Τίποτα παραπάνω γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μια στεναχώρια για το μπάσκετ και για εμάς που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε το μπάσκετ με την αγάπη και τη συμμετοχή μας. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να καλύψει τι απ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε το μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.

Επειδή όλα αυτά είναι μια συζήτηση που το μόνο που κάνει είναι να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη στεναχώρια, μόνο με συζητήσεις δεν μπορεί να βρεθεί Δικαιοσύνη.

Ο κύριος Λιόλιος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, οι σχέσεις μας ήταν τυπικές.

Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση. Από εκεί και πέρα αγαπώ το μπάσκετ, θα ήθελα αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου να την πω.

Αισθάνθηκα αδύναμος γιατί ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός, ήταν άδικος.

Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες διαδικασίες. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Η υπομονή είναι αρετή και θα πρέπει να περιμένουμε την κατάλληλη λύση για να χαρούμε μέσα από τους Έλληνες παίκτες και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή μας».