Καλό ξεκίνημα στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε «καθαρή» νίκη σε βάρος της Κάρολ Λι και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Χονγκ Κονγκ (WTA 250).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.30) επικράτησε της 24χρονης Αμερικανίδας (Νο.153) με 6-1, 6-4 σε 92 λεπτά και θα παίξει την Τετάρτη (4/11) με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στις Αυστραλές Μάντισον Ίνγκλις και Μάγια Τζόιντ.

Η Μαρία μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 4-0, όμως η Λι άρχισε να ανεβάζει σιγά-σιγά την απόδοσή της, παρότι έχασε το πρώτο σετ με 6-1.

Στο δεύτερο, λοιπόν, ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστική και... προκάλεσε εκνευρισμό στην 31χρονη Ελληνίδα, που έχασε δύο μπρέικ πόιντ στο 2-2.

Τελικά, όλα κρίθηκαν στο 4-4, καθώς η Μαρία ανέβασε ταχύτητα και πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ με μηδέν. Στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για να κλείσει τον αγώνα και να πετύχει την πρώτη της νίκη στο Χονγκ Κονγκ, όπου είχε αγωνιστεί και το 2016.

Αυτό είναι το τελευταίο της τουρνουά για τη φετινή σεζόν και ψάχνει ένα... γλυκό φινάλε, ώστε να αποχαιρετήσει το 2026 στην καλύτερη δυνατή θέση.