Ο Άρης πήρε την… ταυτότητα του Παναθηναϊκού: Η «γραμμή παραγωγής» λαθών που έφερε την 100άρα

Ο Άρης παρέδωσε σεμινάριο σύγχρονου μπάσκετ στο Αλεξάνδρειο, διαλύοντας τα αμυντικά στεγανά του Παναθηναϊκού με το εντυπωσιακό 101-91.

Αν και οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δομήσει το φετινό τους παιχνίδι γύρω από τα μετόπισθεν, στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan GBL ξεδίπλωσαν και τις επιθετικές τους αρετές. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να εκθέσει την κορυφαία άμυνα της Euroleague, η οποία δέχεται 75 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Άρης ανάγκασε το «τριφύλλι» να δεχθεί 26 πόντους περισσότερους από τον ευρωπαϊκό του μέσο όρο. Η κυριαρχία σφραγίστηκε από το εξαιρετικό 52% έξω από τα 6,75μ. (13/25 τρίποντα), ενώ η ενέργεια στο παρκέ μεταφράστηκε σε 20 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και 37 πολύτιμους πόντους από τα λάθη του αντιπάλου. Είναι χαρακτηριστικό πως εντός συνόρων και πριν το ματς του Παλέ ο Παναθηναϊκός κρατούσε τους αντιπάλους του στους 68 πόντους, ενώ στην Euroleague, πλην της αναμέτρησης με την Εφές (ήττα με 83-68) κανείς δεν είχε ξεπεράσει το φράγμα των 80 πόντων απέναντί του.

Η «συνταγή» της πιεστικής άμυνας

Η νέα αυτή νίκη, η μεγαλύτερη ως τώρα της φετινής σεζόν, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός απαιτεί από τους αθλητές του ένταση στα «κόκκινα», πιεστικά μαρκαρίσματα, χέρια στην μπάλα και συνεχείς βοήθειες. Η στρατηγική αυτή βραχυκύκλωσε τους «πράσινους», υποχρεώνοντάς τους σε 20 λάθη και περιορίζοντας τη δημιουργία τους στις 16 ασίστ.

«Πιστεύω παίξαμε εκπληκτική άμυνα, με κάποια μικρά λαθάκια, αλλά γενικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και πολύ συγκεντρωμένοι» δήλωσε με ικανοποίηση ο Σπανούλης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους 6.500 οπαδούς που κατέκλυσαν το Παλέ, ενώ από την πλευρά του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραδέχθηκε: «Πρέπει να παίζουμε πιο ήρεμα γιατί έχουμε περισσότερα λάθη από ασίστ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που χάσαμε και τα δύο ματς».

Οι αριθμοί που «πνίγουν» κάθε αντίπαλο

Στα δέκα επίσημα ματς φέτος, ο Άρης έχει καταφέρει έξι φορές να αναγκάσει την αντίπαλη ομάδα σε αρνητικό συντελεστή ασίστ/λαθών. Κατά μέσο όρο σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι «κιτρινόμαυροι» οδηγούν τους αντιπάλους τους σε 17,6 λάθη, επιτρέποντας μόλις 15 τελικές πάσες. Στον αντίποδα, η δική τους κυκλοφορία παραμένει υποδειγματική με 20,7 ασίστ ανά αγώνα.