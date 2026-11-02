Marca: «Σε κρίση η ΑΕΚ του Γιόβιτς πριν από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Στο κακό αγωνιστικό φεγγάρι της ΑΕΚ στέκεται ο μαδριλένικος Τύπος, ενόψει της επίσκεψης της Ρεάλ στη Φιλαδέλφεια.

Στην Ισπανία ασχολούνται με την ΑΕΚ, την οποία θα αντιμετωπίσει η Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη (4/11, 19:45), σημειώνοντας πως βρίσκεται σε κρίση.

Η μαδριλένικη εφημερίδα «Marca» κάνει αναφορά στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, σε άρθρο με τίτλο «Η ΑΕΚ του Γιόβιτς σε κρίση πριν από τη Ρεάλ Μαδρίτης». Το δημοσίευμα στέκεται στο γεγονός πως η ΑΕΚ μετράει τέσσερις ήττες, στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, σε όλες τις διοργανώσεις.

🫣 El AEK de Jovic recibirá al Real Madrid en crisis https://t.co/EQNUuh059Y — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) November 1, 2026

Η έτερη μαδριλένικη εφημερίδα η «AS», σε άρθρο με τίτλο «Κηρύχθηκε κρίση στην ΑΕΚ», στέκεται στο γεγονός ότι η Ένωση έχει μια νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της και βρίσκεται στο -7 από την κορυφή. Περιγράφει μάλιστα την κατάσταση ως την δυσκολότερη της ομάδας, τα τελευταία χρόνια, ενώ, υπάρχει αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς. Για τον Σέρβο φορ, τονίζεται πως έπαιξε σε όλο το 90λεπτο χωρίς τελική προσπάθεια στον στόχο.

