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Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την ΑΕΚ για τα στημένα του μπάσκετ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Μέσω του διοικητικού της ηγέτη Μάκη Αγγελόπουλου, η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, κατά όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων του ελληνικού μπάσκετ.

Σήμερα το πρωί (2/11) η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά όσων διώκονται για την χειραγώγηση αγώνων στο «σκάνδαλο του αιώνα».

Όπως είχε διαμυνήσει με ανακοίνωσή της στις 23/10,  η ΑΕΚ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έδωσε το παρόν ο Μάκης Αγγελόπουλος μαζί με το νομικό τμήμα της ΚΑΕ, ενώ η κατάθεση έγινε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. 

Το υπόμνημα της ΑΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικά τις θέσεις της για τους στημένους αγώνες, και συγκεκριμένα για ματς της Ένωσης με τον Προμηθέα, όπου η ομάδα επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας.

Παράλληλα, η Ένωση επανέφερε για εξέταση την καταγγελία της από το 2022 που κάνει λόγο για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο μπάσκετ.

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την ΑΕΚ για τα στημένα του μπάσκετ