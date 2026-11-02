Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την ΑΕΚ για τα στημένα του μπάσκετ

Μέσω του διοικητικού της ηγέτη Μάκη Αγγελόπουλου, η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, κατά όσων εμπλέκονται στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων του ελληνικού μπάσκετ.

Σήμερα το πρωί (2/11) η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά όσων διώκονται για την χειραγώγηση αγώνων στο «σκάνδαλο του αιώνα».

Όπως είχε διαμυνήσει με ανακοίνωσή της στις 23/10, η ΑΕΚ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την διασφάλιση των συμφερόντων της. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έδωσε το παρόν ο Μάκης Αγγελόπουλος μαζί με το νομικό τμήμα της ΚΑΕ, ενώ η κατάθεση έγινε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Το υπόμνημα της ΑΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικά τις θέσεις της για τους στημένους αγώνες, και συγκεκριμένα για ματς της Ένωσης με τον Προμηθέα, όπου η ομάδα επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας.

Παράλληλα, η Ένωση επανέφερε για εξέταση την καταγγελία της από το 2022 που κάνει λόγο για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο μπάσκετ.