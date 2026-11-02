Φάκελος λάθη: Η φθίνουσα αναλογία και η αλλοίωση της άμυνας

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Stoiximan GBL από τον Άρη -και δεύτερη σερί μετά την Εφές- με την εικόνα του να έχει χαλάσει στα τελευταία ματς και την εξήγηση να είναι εμφανής. Τα λάθη...

Η εκκίνηση της σεζόν για το «τριφύλλι» ήταν εντυπωσιακή. Οι «πράσινοι» παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες τους -και το πρόωρο της περιόδου- έπαιζαν εξαιρετικό μπάσκετ, βασισμένο στη φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Απουσίες, αλλά μπάσκετ Ομπράντοβιτς και 5-0

Καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, σωστές αποφάσεις και κυρίως επιλογές, που έδιναν λύσεις στον Παναθηναϊκό. Και κάπως έτσι ήρθε το 5-0 στην Euroleague κόντρα σε Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν.

Στην πρώτη πεντάδα των αναμετρήσεων της σεζόν το «τριφύλλι» είχε συνολικά 100 τελικές πάσες για 66 λάθη, σε μία αναλογία 1,52 και μάλιστα σε παιχνίδια που οι διαφορές ήταν μεγάλες και στο φινάλε υπήρχε και η χαλάρωση και τα ματς δεν κρίνονταν σε 1-2 κατοχές.

Απόρροια όλου αυτού φυσικά είναι τα λίγα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός όταν το ματς ήταν «ζωντανό» για να φτάσει η διαφορά στους 20 πόντους και να κλειδώσει την υπόθεση νίκη. Είναι ενδεικτικό πως ακριβώς αυτός είναι και ο μέσος όρος διαφοράς στις επικρατήσεις της ομάδας του Ομπράντοβιτς στα 5 παιχνίδια της στην εκκίνηση της σεζόν (20 πόντοι), με αναλογία ασίστ/λαθών στο 1,52.

Επιστροφές, κάτω βόλτα και λάθη...

Για να έρθει η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» και η πρώτη ήττα της σεζόν. Και μπορεί οι ασίστ να 16 και τα λάθη 11, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κάνει το τέλειο παιχνίδι, αλλά η αναλογία είχε ξεκινήσει ήδη να φθίνει, πέφτοντας στο 1,45.

Σαν αποτέλεσμα ήρθαν και οι 91 πόντοι παθητικό, στη χειρότερη μέχρι τότε αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού, πριν έρθουν οι 101 από τον Άρη.

Η μεγάλη συζήτηση για το πως θα χωρέσουν όλοι οι παίκτες υψηλού επιπέδου είχε πλέον πάρει σάρκα και οστά, αφού στο ματς κόντρα στην Μπασκόνια ο Κέντρικ Ναν κάνει το φετινό του ντεμπούτο μετά τον τραυματισμό του. Είναι δεδομένο πως η συνθήκη στην επίθεση θα αλλάξει, αλλά οι 11 ασίστ του Φρανσίσκο σώζουν την κατάσταση και το «τριφύλλι» παρά τη μέτρια εμφάνιση τελειώνει με 23 τελικές πάσες για 16 λάθη και φτάνει στη νίκη.

Στο ματς με την Αρμάνι επέστρεψε και ο Κώστας Σλούκας. Οι «πράσινοι» όμως συνέχισαν να έχουν το ίδιο μπλαζέ πρόσωπο και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 18 ασίστ για 13 λάθη, με τις 5 εξ αυτών να είναι από τα χέρια του αρχηγού του «τριφυλλιού».

Τα πρώτα σημάδια έχουν ήδη φανεί, αφού μετά τους 91 πόντους με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός δέχεται 79 και 75 από τις Μπασκόνια και Αρμάνι αντίστοιχα.

Το καμπανάκι έχει χτυπήσει και το παιχνίδι κόντρα στην Εφές δείχνει ξεκάθαρα το πρόβλημα. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς δέχεται και πάλι 83 πόντους, έχοντας 12 ασίστ για 16 λάθη. Και η βδομάδα δεν είχε τελειώσει ακόμα για τους «πράσινους».

Το φινάλε είχε την πιο δύσκολη αναμέτρηση στην Stoiximan Greek Basketball League και το ματς απέναντι στον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Και η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί ο Παναθηναϊκός τελειώνει με 20 χαμένες κατοχές για 16 τελικές πάσες, με τον συντελεστή του να είναι πάλι αρνητικός.

Κάπως έτσι η αναλογία ασίστ/λαθών στα παιχνίδια του «τριφυλλιού» κόντρα σε Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Αρμάνι, Εφές και Άρη πέφτει από το 1,52 στο 1,12. Ενώ αν βγει εκτός το ματς απέναντι στους Ισραηλινούς, όπου δεν είχε ακόμα αγωνιστεί ο Ναν, η αναλογία πέφτει ακόμα πιο χαμηλά και βρίσκεται στο οριακό 1,05.

Χάλασε και την άμυνά του...

Είναι ξεκάθαρο πως η επιστροφή όλων των παικτών στον Παναθηναϊκό έφερε μία αναστάτωση. Κάτι ωστόσο φυσιολογικό, αφού οι «πράσινοι» ουσιαστικά είναι μία νέα ομάδα, με καινούρια φιλοσοφία. Και είναι δεδομένο πως χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί χημεία ανάμεσα σε παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο το «τριφύλλι» έχει βρει το πρώτο -και στην παρούσα φάση πιο σημαντικό- πρόβλημα, το οποίο πέρα από την επίθεση του χαλάει και την άμυνα, αφού είναι ενδεικτικό πως από τα λάθη ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση με τον Άρη δέχθηκε 46 πόντους.

Κάτι που επίσης φαίνεται στους αριθμούς, αφού στην πρώτη πεντάδα οι «πράσινοι» δέχονταν μόλις 69,4 πόντους και στη δεύτερη το παθητικό τους έχει εκτοξευθεί στους 85,8.

Χρόνος για προπονήσεις δεν υπάρχει, άρα η βελτίωση είναι μονόδρομος

Χρόνος για πολλές προπονήσεις δεν υπάρχει και μάλιστα ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία διαδικασία με συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι το τέλος του 2026. Αρχής γενομένης από ματς κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη (4/11), ενώ στη συνέχεια υπάρχουν ενδεικτικά μεταξύ άλλων οι αναμετρήσεις απέναντι σε Βίρτους (17/11), Ζαλγκίρις (19/11), Βαλένθια (24/11), Μπεσίκτας (4/12).

Τα μαζεμένα ταξίδια δεν ευνοούν το ήδη πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει πως οι «πράσινοι» είναι αναγκασμένοι μέσω των παιχνιδιών να βρουν χημεία και ρυθμό για να βελτιώσουν την εικόνα τους και να μπουν στο δρόμο για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όταν όμως σε όλα αυτά μπαίνει στην εξίσωση το όνομα του Ομπράντοβιτς, τότε όλα είναι διαφορετικά. Ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών άλλωστε ξέρει τον τρόπο.